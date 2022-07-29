Tử vi 4 ngày tới (30/1 - 2/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp làm ăn có lộc, tiền của dồi dào, vận trình khai sáng, đón nhận nhiều may mắn, hỷ sự trời ban

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 16:40

Tử vi 4 ngày tới (30/1 - 2/8), 3 con giáp may mắn làm ăn có lộc, tiền của dồi dào, sống trong giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 4 ngày tới cát khí hanh thông, vận trình thuận lợi. Cát tinh mang lại rất nhiều những giá trị lợi ích cho con giáp. Bạn sẵn sàng hành động, sẵn sàng dấn thân và trải nghiệm. Thế nên nếu con giáp này có bất cứ kế hoạch và ý tưởng thú vị nào thì hãy chia sẻ. Đường tài lộc của con giáp có nhiều chuyển biến tốt. Bản mệnh ngoài trừ công việc chính thu nhập ổn định còn có thể kiếm thêm lợi nhuận từ những nghề tay trái. Cơ hội đổi đời đang đến, bạn hãy tranh thủ nắm giữ thật tốt nhé,

Sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã được cải thiện rõ rệt, ai đang thực hiện về cân nặng cũng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này luôn có ý thức tập luyện thể thao, nếu không tới được phòng tập cũng chọn phương án đi bộ gần nhà.

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Người tuổi Tý trong 4 ngày tới cát khí hanh thông, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, phát tài phát lộc. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng tiến triển tốt, con giáp chẳng có lý do gì để ngừng lại những kế hoạch của mình. Người làm công ăn lương được Thần Tài ở bên che chở, dẫn lối chỉ đường nên bạn luôn cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có được. Bạn sẽ có nguồn thu nhập khá là đáng ngưỡng mộ đó.

Trong tình cảm, bản mệnh và nửa kia êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, cặp đôi không có nhiều thời gian cho nhau. Hãy trân trọng từng phút giây ở bên cạnh đối phương bạn nhé.

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Người tuổi Mão trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển rất tốt, bởi con giáp không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thời gian này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

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Công việc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển rất tốt, bởi con giáp không có quá nhiều tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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