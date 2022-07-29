Tử vi 10 ngày tới (30/7 - 8/8), thần phật phù hộ, vận trình khả quan, 3 con giáp làm ăn thăng tiến, tiền bạc phủ phê, may mắn tràn trề, tận hưởng cuộc sống giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 14:39

Tử vi 10 ngày tới (30/7 - 8/8), 3 con giáp may mắn tiền bạc phủ phê, công danh thuận lợi, tận hưởng cuộc sống bình yên, êm ấm.

 Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Con giáp có thể sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Chính Ấn tiếp sức cho bản mệnh, nhờ thế mà con giáp này vững tin vào chính bản thân mình, dám nghĩ dám làm. Với tinh thần trách nhiệm cao, công việc dù khó khăn đến đâu bản mệnh cũng không lùi bước mà phải giành lấy thàn công vang dội.

Đường tình duyên của của con giáp thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Chuyện tình của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình đại cát, phú quý phát tài. Con giáp nếu may mắn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ, đó có thể là tiền trúng số hoặc tiền thưởng. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng nếu bạn muốn bắt đầu tiến hành kế hoạch kinh doanh mới, hay đầu tư vào lĩnh vực sở trường để thu lợi nhuận. Nhân cơ hội này hãy suy nghĩ kĩ càng về việc duy trì hướng đi sau này để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh.

Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia mặn nồng, êm thắm. Bản mệnh và nửa kia sau bao hiểu lầm cũng đã trở về bên nhau. Sự thấu hiểu và cảm thông là chìa khóa duy trì tình cảm của cặp đôi.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình đại cát, phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát khí hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Bản mệnh nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với với những người xung quanh để sớm hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình. 

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Con giáp có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. 

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới cát khí hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chi mamg tính tham khảo

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Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Mão - Thìn gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông. Trong khi đó, người tuổi Dần tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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