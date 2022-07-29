Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/7/2022, vận xui đeo bám, tà khí bủa vây, 3 con giáp tiên nhân ám hại, xôi đỗ công danh, chặng đường tài lộc, vướng nhiều thị phi, nạn kiếp

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 11:29

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/7/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc tụt dốc, tiền tài ảm đạm, vướng nhiều điều chẳng lành.

Tuổi Sửu

Tron thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, làm ăn không được thuận lợi. Con giáp rất dễ mắc sai lầm trong quá trình xử lý công việc do không tật sự tập trung. Việc khắc phục vấn đề chỉ càng khiến bạn tiêu tốn thêm nhiều thời gian lẫn công sức. Tài vận u tối, 

Trong tình cảm, đôi lứa yêu nhau khó tránh khỏi những hiểu lầm và lời qua tiếng lại vì những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn nên thẳng thắn bày tỏ để đối phương hiểu thay vì cứ mãi giấu mãi khúc mắc trong lòng.

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Tron thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, làm ăn không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần vướng phải chuyện thị phi, vận trình đ xuống. Bạn không nên quá cố chấp, gạt bỏ ý kiến của người khác mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn, chính xác chưa. Trong nhiều trường hợp, nếu cảm thấy công việc hay thử thách này quá sức mình, con giáp không nên tự cô lập bản thân và làm mọi việc một mình

Chuyện tình cảm của con giáp không được như ý muốn. Cặp đôi có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Dần vướng phải chuyện thị phi, vận trình đ xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ gặp nhiều xui rủi không thể ngờ. Công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Nếu có thị phi ập đến, con giáp  tốt nhất nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được. Nhìn chung, con giáp nên hết sức cẩn trọng trong thời gian này.

Trong tình cảm, con giáp xui xẻo khắc khẩu với nửa kia. Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn không vừa ý và hơn thua với người ấy cho bằng được.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ gặp nhiều xui rủi không thể ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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