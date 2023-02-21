Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/2): 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền tiền, vận may ngày càng khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 09:29

Người có phúc thì sự nghiệp cũng theo đó mà tiến triển, thu nhập tăng lên là điều được mong đợi nhất. Các con giáp sau đây bước vào khoản thời gian này có tài lộc đặc biệt hanh thông, thăng tiến khá nhanh.

 

Tuổi Mùi

tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/2): 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền tiền, vận may ngày càng khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong thời điểm này Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi, nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong thời gian này, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do. Ngũ hành tương sinh cho thấy khoảng thời gian tới là lúc con giáp này phù hợp để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người rất mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày, họ rất ý thức về tình hình chung của tập thể, và họ sẽ không đi theo con đường của riêng mình hoặc hành động tùy tiện, họ sẽ hợp tác với nhiều người hơn, nhờ đó thu nhập cũng tăng đều, cuộc sống âm thầm cải thiện. Trong thời điểm này công việc và cuộc sống của con giáp này ngày càng suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh và không bao giờ đơn độc.

Trong số 12 con giáp, ngựa là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Ngọ luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/2): 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền tiền, vận may ngày càng khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tuổi Ngọ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Đến cuối năm, tuổi Ngọ có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Tuổi Hợi

Trong thời điểm này, tài vận chuyển sang màu đỏ tía, Cung Tài lộc dựa vào sao tốt là “Hoài bão”, nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội thì không những giàu sang phú quý mà còn phất lên nhiều.

Cục diện ngũ hành tương sinh lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Trong thời điểm này, người tuổi Hợi đươc báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/2): 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền tiền, vận may ngày càng khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Hợi có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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