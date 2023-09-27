Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/9 - 1/10): Những con giáp hỷ sự như mơ, làm một vốn bốn lời, tình - tiền đều nở hoa

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 08:38

Theo tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tuần này, 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó. Vận may ngập tràn cuộc sống.

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, không thích bon chen, so đo tính toán nhưng bên trong lại có ý chí quyết tâm rất cao. Con giáp này luôn âm thầm phấn đấu, cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp nhất.

Khi tài vận từ “bốn phương tám hướng” kéo đến, giúp cho vận thế của con giáp này có sự khởi sắc mạnh mẽ, áp lực về tiền bạc và công việc cũng giảm bớt rất nhiều. Người tuổi Thìn không còn phải đau đầu vì tiền nữa, mà còn có thể tập trung, dồn sức cho việc tạo dựng sự nghiệp thành công. Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm vận đào hoa phát sáng, đối với những người tuổi Thìn còn độc thân đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi số kiếp cô đơn và có thể nhanh chóng tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/9 - 1/10): Những con giáp hỷ sự như mơ, làm một vốn bốn lời, tình - tiền đều nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có mẹ Quan Âm trợ giúp, ông bà độ mạng liên tục. Dự đoán 4 ngày cuối tuần này do chăm chỉ làm ăn, không ngại gian khó suốt thời gian qua nên bạn có cơ hội đổi đời, đổi vận. Không chỉ có quý nhân đem lại tiền tài mà còn được cao nhân dẫn dắt cách thức làm ăn khiến cho công việc ngày một thuận lợi, ngày một thành công.

Nhưng người tuổi Mão nên nhớ dù bận rộn đến đâu cũng không nên dành thời gian cho gia đình. Con giáp tuổi Thân là những người có thể giải quyết các vấn đề khó khăn với cái nhìn độc đáo, sâu sắc. Họ tiến bộ nhanh trong sự nghiệp của mình. Trước đây, người tuổi Thân gặp nhiều việc không hoàn hảo nhưng sắp tới đây, họ sẽ có một khởi đầu thuận lợi, mở ra những thành công tiếp theo.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/9 - 1/10): Những con giáp hỷ sự như mơ, làm một vốn bốn lời, tình - tiền đều nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đối đãi với bạn bè rất chân thành nên có rất nhiều bạn tốt do đó khi gặp khó khăn sẽ luôn có người ra tay giúp đỡ, trợ giúp. Thời gian 4 ngày cuối tuần, bạn bè chính là “Thần Tài” sẽ mang đến cho con giáp này cơ hội thăng tiến, kiếm tiền đột phá. Chỉ cần biết nắm bắt, tin rằng người tuổi Tý sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện nay.

Người tuổi Tý có vận thế tốt nhất. Không chỉ có nhân duyên lý tưởng mà sự nghiệp còn thăng tiến nhanh chóng. Họ có thể mạnh dạn tiến lên để giành lấy thành công rực rỡ, tương lai tươi sáng hơn. Thời gian tới, với con giáp tuổi Tý, tiền bạc không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của họ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/9 - 1/10): Những con giáp hỷ sự như mơ, làm một vốn bốn lời, tình - tiền đều nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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