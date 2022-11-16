Tử vi 4 ngày cuối tuần (17/11 - 20/11): Bề trên ban lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 05:40

Tử vi có nói, trong 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp này giàu sụ, đến tiền mỏi tay không hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 4 ngày cuối tuần, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Thời gian tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (17/11 - 20/11): Bề trên ban lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần - Ảnh 1
Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 4 ngày cuối tuần, họ sẽ có vận khí tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp may mắn trong 4 ngày cuối tuần này nên cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt. Thời điểm này, bạn được giao phó nhiều trọng trách, thể hiện vị thế của mình trong tập thể, hãy phát huy sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn sẽ gặt hái được thành công.

Việc thăng thức tăng lương cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Tuổi Mão hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn đến với bạn khá nhiều. Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, không khó để bạn có thể tìm cho mình một người có thể yêu thương và sẻ chia cuộc sống.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (17/11 - 20/11): Bề trên ban lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần - Ảnh 2
Tuổi Mão là con giáp may mắn trong 4 ngày cuối tuần này nên cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. Vào 4 ngày cuối tuần, Thìn tìm được quý nhân, được giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Thời gian tới, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng là người biết tiếp thu kiến thức mới, biết cải thiện công việc kinh doanh, nhờ vậy mà họ tìm được cơ hội thăng hoa.

Sắp tới sự nghiệp khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Thìn sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (17/11 - 20/11): Bề trên ban lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần - Ảnh 3
Vào 4 ngày cuối tuần, Thìn tìm được quý nhân, được giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày giữa tuần tới đây, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

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