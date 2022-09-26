Tử vi 4 ngày cuối tháng 9 ( 27/9 - 30/9), 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, cơ may trúng số độc đắc rất cao, tài lộc bùng nổ, tha hồ mà tận hưởng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 18:05

Tử vi 4 ngày cuối tháng 9 ( 27/9 - 30/9), 3 con giáp may mắn làm bạn với Thần Tài, sự nghiệp có chiều hướng đi lên thấy rõ, bạn bè tề tựu giúp đỡ hết lòng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được Thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 9 ( 27/9 - 30/9), 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, cơ may trúng số độc đắc rất cao, tài lộc bùng nổ, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 1
Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, con đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Đặc biệt thời gian này, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn có điềm báo tài lộc khởi sắc, những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 9 ( 27/9 - 30/9), 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, cơ may trúng số độc đắc rất cao, tài lộc bùng nổ, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 2
Bạn rất dễ vung tiền cho những mục đích chưa thật sự cần thiết mỗi khi trong túi rủng rỉnh. Đây là thói quen bạn nên sửa đổi càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tiền không thiếu nhưng tuổi Thìn vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát. Bạn rất dễ vung tiền cho những mục đích chưa thật sự cần thiết mỗi khi trong túi rủng rỉnh. Đây là thói quen bạn nên sửa đổi càng sớm càng tốt.

Bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều chỉ đang cố lẩn tránh, cố gắng hết sức để giữ gìn nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuổi Thân

Trong cuộc sống, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà tuổi Thân đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp tuổi thân trả tiền được những khoản nợ cũ.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 9 ( 27/9 - 30/9), 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, cơ may trúng số độc đắc rất cao, tài lộc bùng nổ, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 3
Tuổi Thân có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi”, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đường tơ duyên của tuổi Thân cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Thân còn đơn thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Còn người nào đã mang lứa đôi thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã mang gia đình thì vợ chồng hòa thuận, con mẫu ngoan ngoãn, nghe lời.

Tuổi Thân có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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