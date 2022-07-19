Tử vi 4 ngày cuối tháng 7 (28/7 - 31/7), thần đồng tiên tri mạnh dạn dự đoán, 3 con giáp trở mình ngoạn mục, thuận lợi công danh, khai thông tài lộc, vận may đủ đầy, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 22:22

Tử vi 4 ngày cuối tháng 7 (28/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn thuận lợi công danh, khai thông tài lộc, muốn gì có nấy.

Tuổi Thân

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Thân cảm thấy tràn đầy sức sống trong 4 ngày cuối tháng 7. Thậm chí, bạn sẵn sàng nhận thêm những nhiệm vụ nằm ngoài lĩnh vực phụ trách của mình. Quý nhân bất ngờ xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Nếu thấy công việc đó phù hợp với mục tiêu và năng lực của mình thì bạn nên nhận ngay.

Bản mệnh và gia đình luôn quan tâm và dành những tình cảm ấm áp cho nhau. Trong mối quan hệ vợ chồng, bạn và người ấy luôn quan tâm, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

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Tam Hợp tác động khiến người tuổi Thân cảm thấy tràn đầy sức sống trong 4 ngày cuối tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường tài lộc của người tuổi Tuất tương đối ổn định trong 4 ngày tới. Con giáp may mắn này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn. Ngoài ra, con giáp còn gặp được những người có chung chí hướng. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả to lớn.

Trong chuyện tình cảm, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

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Đường tài lộc của người tuổi Tuất tương đối ổn định trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong 4 ngày cuối tháng 7 diễn ra khá thuận lợi. Nhờ có may mắn nâng đỡ nên mở ra trước mắt con giáp này khá nhiều cơ hội để thăng tiến trên con đường quan lộc. Bản mệnh sớm tìm được cho mình niềm hứng thú trong công việc và tận dụng mọi điều kiện để phát huy sở trường của mình.

Vận trình tình cảm ngọt ngào, đôi lứa ngày càng thăng hoa và mặn nồng. Con giáp và nửa kia quấn quýt không rời, đã có ý định tính tới chuyện về chung một nhà.

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Công việc của người tuổi Mùi trong 4 ngày cuối tháng 7 diễn ra khá - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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