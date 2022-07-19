Tử vi 10 ngày tới (20/7 - 29/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp định sẵn kiếp giàu, vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tử vi 10 ngày tới (20/7 - 29/7), 3 con giáp may mắn vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, muốn gì được nấy.
- Tử vi 5 ngày tới (20/7 - 24/7), cát tinh soi chiếu, vận may đong đầy, 3 con giáp có số phú hào, tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, liên tục đón nhận tin vui tài lộc
- Bước sang ngày mới (20/7), sách trời ghi rõ, 3 con giáp hưởng trọn công danh, may mắn liên tiếp, phất lên phát tài, tay tiêu tiền tỷ, sông nhung gấm, lụa là
Tuổi Tý
Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Con giáp chỉ cần ở yên một chỗ, các cơ hội làm ăn đều lũ lượt đến tìm bạn. Công việc thuận lợi, tiền bạc của con giáp cũng được thăng hạng đáng kể. Ngọ có được cuộc sống sung túc, ngập trong tiền tài.
Thần may mắn chiếu rọi, bản mệnh có thể ưu tiên việc như: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Con giáp có nhiều chuyển biến tích cực trong vận mệnh. Những hiểu lầm trước đó được sáng tỏ, con giáp trút bỏ những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua. Tiền tài của của con giáp trong thời gian này gia tăng đáng kể. Bạn làm một lời mười, có được cuộc sống phủ phê, sung túc.
Các mối quan hệ có thể sẽ mang đến cho con giáp những cơ hội làm ăn mới nằm ngoài công việc chính, giúp bạn tìm ra được lối đi riêng trong tương lai.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.
Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.