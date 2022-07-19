Tử vi 10 ngày tới (20/7 - 29/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp định sẵn kiếp giàu, vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 21:50

Tử vi 10 ngày tới (20/7 - 29/7), 3 con giáp may mắn vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, muốn gì được nấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Con giáp chỉ cần ở yên một chỗ, các cơ hội làm ăn đều lũ lượt đến tìm bạn. Công việc thuận lợi, tiền bạc của con giáp cũng được thăng hạng đáng kể. Ngọ có được cuộc sống sung túc, ngập trong tiền tài.

Thần may mắn chiếu rọi, bản mệnh có thể ưu tiên việc như: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Con giáp có nhiều chuyển biến tích cực trong vận mệnh. Những hiểu lầm trước đó được sáng tỏ, con giáp trút bỏ những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua. Tiền tài của của con giáp trong thời gian này gia tăng đáng kể. Bạn làm một lời mười, có được cuộc sống phủ phê, sung túc.

Các mối quan hệ có thể sẽ mang đến cho con giáp những cơ hội làm ăn mới nằm ngoài công việc chính, giúp bạn tìm ra được lối đi riêng trong tương lai.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. 

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân.

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Người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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