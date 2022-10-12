Tử vi 4 ngày (13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, vàng bạc của cải tăng lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 15:25

Phú quý gia tăng không ngừng trong 4 ngày này với 3 con giáp, họ sẽ đón lộc bao la, chuyện làm ăn ngày một nhuận phát.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, gan dạ, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi lúc họ tỏ ra khá nóng nảy và mất bình tĩnh.

Tử vi 4 ngày (13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, vàng bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bốn ngày này, người tuổi Dần nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên coi trọng, công việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng đổ về. Đồng thời, người tuổi này nếu làm đầu tư kinh doanh sẽ gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Họ lần lượt chốt được những đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, ăn nói khéo léo, biết cách khen ngợi người xung quanh nên được sự hỗ trợ về nhiều mặt ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ tốt đồng thời là người luôn biết nỗ lực phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công. So với những con giáp khác, tuổi Thân vốn vất vả từ thuở bé, tuy nhiên họ có ý chí phấn đấu, biết lấy thử thách khó khăn làm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Tử vi 4 ngày (13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, vàng bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 4 ngày này những người tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ gặp được nhiều hỷ sự, họ không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ không ngừng. Tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng từng ngày, những kế hoạch dự định còn dang dở bất ngờ vận hành trơn tru. Ngoài ra, trong thời gian này nếu như tuổi Thân ra sức phát huy mọi thế mạnh của bản thân thì sẽ có khả năng đổi đời, càng làm việc càng phát triển, có người sẽ thăng quan tiến chức, tài vận ngày một dồi dào.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất bản tính thẳng thắn, thấy chuyện bất bình nhất định sẽ lên tiếng, đồng thời họ cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Tử vi 4 ngày (13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, vàng bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, vận may của người tuổi Tuất bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió. Thời gian này những khó khăn và vướng mắc trong công việc dần được tháo gỡ nên người tuổi này có thể tránh được những tai họa bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định tiếp theo trong tương lai.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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