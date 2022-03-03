Tử vi 3 tháng tới, top 3 con giáp chuẩn bị "túi ba gang" đón nhận "lộc trời", sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc 

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi. Họ sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Vẻ bề ngoài của họ có vẻ vô tâm nhưng ẩn sâu bên trong họ rất sâu sắc, thấu tình đạt lý, sống tình cảm. Tuy không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói nhưng bù lại, Ngọ biết hành động để chứng minh điều mình cho là đúng.

Nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên Ngọ dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu. Không chỉ vậy, do có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh thì tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa.

Trong 3 tháng tới, công việc của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể gặt hái được thành công rực rỡ.

Bên cạnh nguồn thu nhập chính, Ngọ có thể có thêm nguồn thu khác từ công việc làm thêm.

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian này, người tuổi Sửu làm gì cũng cần khiêm nhường và thận trọng. Đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết hành xử khéo léo, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều.

Ảnh minh họa

Khi khối lượng công việc quá nhiều, bạn cần sắp xếp công việc cho khoa học, chớ nên đủng đỉnh nghĩ tới chuyện ăn chơi hưởng thụ. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sau này.

Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên nhưng nếu đó là điều cần thiết thì đừng ngần ngại.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý, họ cũng có cách làm giàu chính đáng và được mọi người ngưỡng mộ. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn sở hữu tính cách rộng lượng và hào phóng, vì vậy mà họ có nhiều bạn bè đặc biệt là những người giàu.

Tuổi Thìn cũng là người thích học hỏi, khám phá, họ sẵn sàng nghiên cứu các cách kiếm tiền, nhờ vậy một khi thiên thời địa lợi nhân hòa là vận may thăng hoa. Năm 2022 này, với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, 3 tháng tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo