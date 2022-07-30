Tử vi 3 ngày tới (31/7 - 2/8), thần may mắn ghé thăm, 3 con giáp 'làm 1 lời 10', vận trình thuận lợi, thời vận khai thông, công danh thăng tiến, tiền vàng chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 17:30

Tử vi 3 ngày tới (31/7 - 2/8), 3 con giáp may mắn vận trình thuận lợi, công danh thăng tiến, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày tới đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Thực Thần trợ lực cho tài vận của con giáp, thế nên chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều. Những nỗ lực không ngừng nay đã được đền đáp, con giáp thuận lợi thăng quan tiến chức, có được cuộc sống dư dả, đủ đầy. Khi có tiền trong tay, phải trân quý, đừng tiêu hoang, mua sắm những món đồ xa xỉ mà bản thân thực sự không cần thiết dùng đến.

Vận trình tình duyên ngày càng hài hòa. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy. Hạnh phúc của cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

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Người tuổi Tý trong 3 ngày tới đón nhận nhiều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày tới, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp dễ dàng mở rộng, có nhiều cơ hội làm việc, làm ăn tự tìm tới. Bạn chịu khó chịu khổ, chăm chỉ làm việc sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc. Con giáp tự chủ nhiều về mặt tài lộc. Phong thái hành xử chính trực, quang minh chính đại nên nhận được sự yêu mến của nhiều người.

Gia đạo ổn định và hạnh phúc. Con giáp trân trọng mọi ý kiến và lời nói của người thân. Gặp chuyện gì cũng sẽ thương lượng với nửa kia của mình hoặc là người nhà. 

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Sự nghiệp dễ dàng mở rộng, có nhiều cơ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 3 ngày tới vận trình thuận lợi, cát khí dư dôi. Công việc của con giáp may mắn đang thuận lợi hơn khi mà được phát huy ưu điểm của mình. Cơ hội nghề nghiệp đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân. Những người làm các ngành liên quan đến học thuật, nghiên cứu sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn nổi trội.

 Mối quan hệ giữa các cặp đôi vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bản mệnh.

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Người tuổi Ngọ trong 3 ngày tới vận trình thuận lợi, cát khí dư dôi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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