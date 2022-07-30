Tử vi tuần mới (1/8 - 7/8), vận trình đại cát, phúc khí tăng cao, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, tiền vàng, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 16:40

Tử vi tuần mới (1/8 - 7/8), 3 con giáp may mắn thời mệnh rực rỡ, tiền vàng, của cải tiêu mãi không hết.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn có cơ hội bộc lộ tài năng cũng như bản lĩnh của mình. Hãy tự tin lên khi bạn thuộc con giáp phúc tinh cao chiếu, làm gì cũng dễ dàng thành công. Tuy nhiên, bạn nên linh hoạt hơn trong cách xử lý vấn đề, đừng quá cứng nhắc vì có như thế sự nghiệp của bạn còn bay cao, bay xa.

Tam Hợp cục che chở nên những mối quan hệ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Bạn chịu đặt mình vào vị trí người khác nhiều hơn nên dễ cảm thông, thấu hiểu cho đối phương. Nhờ kỹ năng này mà bạn được lòng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân. 

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Trong tuần mới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần mới vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi. Tài vận khả quan, những người khởi nghiệp sẽ có tiền đồ xán lạn, tự mình tạo ra chân trời mới. Còn người làm công ăn lương phát huy tài năng riêng, nâng cao vị thế trong tập thể. Lương thưởng của con giáp tăng lên không ngừng. Bản mệnh thỏa sức chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Gia đình của con giáp vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân lãng mạn, tinh thần tích cực được truyền cho nhau. Người đang yêu thì nhường nhịn lẫn nhau, xóa bỏ rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Bạn được người kia chăm sóc hết mình bởi sự chu đáo, ân cần hết sức.

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Người tuổi Dậu trong tuần mới vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần mới phúc khi dâng cao, vận trình khởi sắc. Con giáp làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi, hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong thời gian này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể.

Bản mệnh nên chú ý về vấn đề sức khỏe của mình. Con giáp này nên từ bỏ các thói quen ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

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Người tuổi Hợi trong tuần mới phúc khi dâng cao, vận trình khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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