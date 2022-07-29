Tử vi 7 ngày tới (30/7 - 5/8), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp định sẵn giàu sang, làm ăn thuận lợi, vận thế ngút trời, tiền vàng đầy tủ, phú quý vinh hoa hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 21:47

Tử vi 7 ngày tới (30/7 - 5/8), 3 con giáp may mắn định sẵn giàu sang, vận thế ngút trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 7 này tới gặp nhiều điều may, vận trình lên như diều gặp gió. Con giáp trở nên năng nổ trong công việc và đạt được nhiều thành tích cao. Được cấp trên nhìn nhận năng lực, bản mệnh thuận lợi thăng quan tiến chức, chạm đến vị trí mà nhiều người mong muốn. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo, táo bạo đem tới cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền.

Mối quan hệ gia đình của con giáp may mắn này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của con giáp.

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Người tuổi Thân trong 7 này tới gặp nhiều điều may, vận trình lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong 7 ngày tới khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Phương diện tài lộc cũng có nhiều bước tiến. Cả công việc chính và phụ đều thành công mỹ mãn, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. 

Vận trình tình cảm chuyển mình rực rỡ. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến. Hoặc khác, cũng có người đang có cảm tình và biết đâu sẽ ngỏ lời yêu thương với bạn.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong 7 ngày tới khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mùi trong 7 ngày tới luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình với công việc. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Vận đào hoa đang đến với con giáp. Nếu còn độc thân, con giáp khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. 

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Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mùi trong 7 ngày tới luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình với công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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