Tử vi 3 ngày tới (22/6 - 24/6), cổng Trời rộng mở, ban phát phước lành, 3 con giáp được chòm sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp vượng phát, tài lộc rực rỡ trải đầy tiền bạc, vận trình sắp tới gặp nhiều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 04:25

Tử vi cho biết, có 3 con giáp được cổng trời mở cửa ban phát phước lành, sự nghiệp sắp tới gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát làm đâu cũng ra tiền, vận trình gặp nhiều thuận lợi trong 3 ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày tới đây người tuổi Mùi là con giáp có đường công danh sự nghiệp phát tài phát lộc nhất. Cụ thể, công việc của Mùi thuận lợi nhờ vào việc họ luôn biết cách mở rộng mối quan hệ, sự cởi mở giúp bản mệnh tìm kiếm được những người cộng tác, quý nhân hoàn hảo, hỗ trợ bạn giải quyết tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Đặc biệt, thời gian này người tuổi Mùi sẽ được sếp giao phó cho nhiều dự án mới quan trọng trong công ty. Đây rõ ràng là cơ hội hoàn hảo để bạn có thể mơ về một vị trí mới trong tương lai, tất nhiên là với điều kiện tuổi Mùi cần phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao trước mặt cái đã. 

Đặc biệt, cũng trong khoảng thời gian này nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các vụ làm ăn đầu tư đều thu về kết quả tốt, nên giúp cho người tuổi Mùi có tiền bạc "rủng rỉnh" đảm bảo cho chi tiêu và tiết kiệm một khoản lớn. 

Con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày tới đây người tuổi Mùi là con giáp có đường công danh sự nghiệp phát tài phát lộc nhất. Cụ thể, công việc của Mùi thuận lợi nhờ vào việc họ luôn biết cách mở rộng mối quan hệ, sự cởi mở giúp bản mệnh tìm kiếm được những người cộng tác, quý nhân hoàn hảo, hỗ trợ bạn giải quyết tốt nhiệm vụ đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh và năng động, nhiệt tình, khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống. Trong công việc cũng vậy, họ không chỉ thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh để những dự án được diễn ra một cách trôi chảy hết sức có thể. Cũng chính vì vậy, mà con giáp này được sếp chú ý đến và coi bạn như là một viên ngọc sáng giá tại công ty. 

Tử vi 3 ngày tới cho biết, mọi rắc rối, khó khăn của bản mệnh sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Những dự án đầu tư vốn đang bị chững lại hay gặp gián đoạn đều tìm được nút thắt gỡ khi có quý nhân kề cạnh. Công việc thì nở rộ, tràn đây may mắn khi được sếp ưu ái cho thử sức ở các dự án quan trọng, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai.  

Hơn nữa, vận đào hoa của con giáp này cũng nở rộ, người tuổi Thân độc thân nhanh chóng gặp được người ưng ý. Còn đối với những ai đã có gia đình thì đều sở hữu mái ấm hạnh phúc viên mãn. 

Con giap 2
Tử vi 3 ngày tới cho biết, mọi rắc rối, khó khăn của bản mệnh sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Những dự án đầu tư vốn đang bị chững lại hay gặp gián đoạn đều tìm được nút thắt gỡ khi có quý nhân kề cạnh. Công việc thì nở rộ, tràn đây may mắn khi được sếp ưu ái cho thử sức ở các dự án quan trọng, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày tới cho biết, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh sắp tới sẽ có cơ hội phát tài ngay trong những ngày cuối tháng 6/2022 này. Cụ thể, nhờ có được nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, tất cả những gì Thìn cần làm là bình tĩnh và làm từng bước một để đạt được thành công. 

Đặc biệt, con đường tài vận của người tuổi Thìn trong thời gian còn có được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, như các dự án vốn tưởng chừng như đã vứt bỏ thì nay với sự trợ giúp của quý nhân nên đã bắt đầu thu hồi được vốn. Thậm chí họ còn chỉ đường dẫn lối cho con giáp này nên đầu tư vào đâu để sinh lời. 

Vì vậy, hãy tranh thủ các mối quan hệ trong 3 ngày tới, bạn sẽ không bỏ lỡ những "cơ hội vàng" thu về nguồn tài chính dồi dào.

Con giap 3
Tử vi 3 ngày tới cho biết, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh sắp tới sẽ có cơ hội phát tài ngay trong những ngày cuối tháng 6/2022 này. Cụ thể, nhờ có được nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, tất cả những gì Thìn cần làm là bình tĩnh và làm từng bước một để đạt được thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 9 tới (22/6 - 30/6), 'trời ban phúc lộc', 3 con giáp sở hữu tài lộc may mắn, sự nghiệp sắp tới bước sang trang mới, túi tiền đầy ấp tiền bạc, muốn gì cũng có, hậu vận viên mãn đủ đầy

Tử vi 9 tới (22/6 - 30/6), 'trời ban phúc lộc', 3 con giáp sở hữu tài lộc may mắn, sự nghiệp sắp tới bước sang trang mới, túi tiền đầy ấp tiền bạc, muốn gì cũng có, hậu vận viên mãn đủ đầy

Tử vi 9 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn được trời ban cho may mắn, tài lộc rực sáng, các dự án đầu tư đều có bước phát triển vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, hậu vận viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi tháng 6 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 2 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 17 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026