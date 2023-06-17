Tử vi 3 ngày tiếp theo (18/6 - 21/6): Con giáp sự nghiệp vững vàng, thu nhập tăng cao, tiền bạc làm ít hưởng nhiều, tinh thần thoải mái

Tâm linh - Tử vi 17/06/2023 13:58

Trong 3 ngày tiếp theo, con giáp này đường quan rộng mở, thăng tiến bất ngờ.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp 3 ngày tiếp theo cho thấy tuổi Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà, suôn sẻ. Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. 

Tử vi 3 ngày tiếp theo (18/6 - 21/6): Con giáp sự nghiệp vững vàng, thu nhập tăng cao, tiền bạc làm ít hưởng nhiều, tinh thần thoải mái - Ảnh 1
Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vận tình cảm thì ngược lại, vì lâm Tương Xung nên Tý hay cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội. Tình cảm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi vả. Việc so đo, tính toán không nên tiếp tục vì nó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. 

Đường tài lộc tăng đáng ngờ, tuy nhiên chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa cảnh báo con giáp này đi đâu cũng phải cẩn thận với tư trang cá nhân. Trước khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không cầm theo nhiều tiền kẻo kẻ gian lấy mất.

Tử vi tuổi Mùi 

Tử vi 3 ngày tiếp theo của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi may mắn có được người yêu hiểu ý. 

Công việc: Ba ngày tới người tuổi Mùi công việc thuận lợi, những khó khăn ngày trước giờ đã qua, hãy tận hưởng thành quả quả bản thân.

Tử vi 3 ngày tiếp theo (18/6 - 21/6): Con giáp sự nghiệp vững vàng, thu nhập tăng cao, tiền bạc làm ít hưởng nhiều, tinh thần thoải mái - Ảnh 2
Trong tình yêu, người tuổi Mùi rất may mắn, tìm đúng người, đối phương luôn thông cảm và dành những lời khen tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Mùi rất may mắn, tìm đúng người, đối phương luôn thông cảm và dành những lời khen tích cực.

Tài lộc: Tài chính cần được chi tiêu hợp lí, phân bổ tiết kiệm và đầu tư đúng cách.

Sức khoẻ: Làm việc vừa sức, thời gian rảnh bạn thường chạy bộ.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 13/6 diễn ra không mấy suôn sẻ. Sự xuất hiện của Thiên Quan hung tinh cho biết, người tuổi này hãy nên cẩn thận với mọi người vì sẽ có người quấy phá khiến bạn không thể hoà thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tử vi 3 ngày tiếp theo (18/6 - 21/6): Con giáp sự nghiệp vững vàng, thu nhập tăng cao, tiền bạc làm ít hưởng nhiều, tinh thần thoải mái - Ảnh 3
Vận trình tài lộc cực kỳ ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc cực kỳ ổn. Con giáp này được nhận xét là một người giỏi kiếm tiền và có một khoản đầu tư không nhỏ. Tuy nhiên, bản mệnh gặp nhiều tình huống phát sinh bất ngờ buộc bạn phải dùng đế tiền dự phòng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn đặt nhiều niềm tin vào đối phương nhưng không may lại nhận được sự không ít sự thất vọng. Người độc thân hãy chủ động hơn mới có thể tìm kiếm người yêu phù hợp với mình. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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