Tử vi 15 ngày cuối tháng 6: Con giáp được đà tăng tiến, mua nhà sắm xe, Chính Ấn chiếu mệnh khiến đối tác lẫn đồng nghiệp yêu mến

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 12:55

Trong 15 ngày cuối tháng 6, con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc, hanh thông trong vận trình tài lộc.

Tử vi tuổi Ngọ

Tử vi 15 ngày tới cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra được đà tăng tiến. Người tuổi này là một người làm việc siêng năng và chăm chỉ. Điều này không những giúp bản mệnh sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn tạo ấn tượng tốt với cấp trên. 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 6: Con giáp được đà tăng tiến, mua nhà sắm xe, Chính Ấn chiếu mệnh khiến đối tác lẫn đồng nghiệp yêu mến - Ảnh 1
Vận trình tài lộc tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Tham Hội cục xuất hiện giúp cho con giáp này có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập từ công việc tay trái hoặc việc làm ăn, kinh doanh nên chẳng cần quá đặt nặng về vấn đề tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Bạn có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp với mình thông qua sự giới thiệu từ bạn bè. Bạn và người ấy thuộc nhận ra rằng đây chính là nửa kia mình đang tìm kiếm.

Tử vi tuổi Mùi 

Tử vi 15 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi biết cách nắm bắt tâm lí người khác, khéo ăn khéo nói. 

Công việc: Trong 15 ngày tới, người tuổi Mùi làm việc thuận lợi, giỏi giao tiếp với mọi người và đối tác.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 6: Con giáp được đà tăng tiến, mua nhà sắm xe, Chính Ấn chiếu mệnh khiến đối tác lẫn đồng nghiệp yêu mến - Ảnh 2
Trong tình yêu, bạn chưa may mắn tìm đúng người, cả hai chưa kịp hẹn hò đã chia xa vì bạn bận rộn với công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa may mắn tìm đúng người, cả hai chưa kịp hẹn hò đã chia xa vì bạn bận rộn với công việc.

Tài lộc: Nguồn thu nhập hiện tại đủ để bạn mua nhà, mua xe.

Sức khoẻ: Thể trạng hiện tại cần cân bằng thời gian tập luyện và chế độ dinh dưỡng.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi 15 ngày tới Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc, người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng, hãy nạp năng lượng để mai còn cày cuốc. 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 6: Con giáp được đà tăng tiến, mua nhà sắm xe, Chính Ấn chiếu mệnh khiến đối tác lẫn đồng nghiệp yêu mến - Ảnh 3
Tử vi 15 ngày tới Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Kim khắc Mộc cho biết nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn. Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc, tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người trong nhà. 

Không biết từ bao giờ, những lo lắng muộn phiền vì tiền bạc đã chiếm dụng nhiều thời gian nhất trong ngày của bạn. Sắp tới có nhiều chuyện cần đến tiền, điều này khiến bản mệnh mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ có quý nhân hỗ trợ.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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