Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu sẽ đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi để con giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn.

Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tuần này không có nhiều may mắn. Con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình.

Đầu tuần tài lộc về nhà ào ào, con giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn nên nắm bắt tốt mọi cơ hội. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, bản mệnh rất dễ mù quáng tin người, cuối cùng tự làm hại chính mình.

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá thất vọng về người bạn đồng hành.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc tin tưởng bản thân, nỗ lực chăm chỉ làm việc cẩn thận.

Tình cảm: Dù cho cố gắng đến đâu cần sự thấu hiểu, nhưng sự lừa dối làm cho bạn khá thất vọng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, buồn bã vì mất đi một số tiền đầu tư lớn vì lý do chủ quan.

Sức khoẻ: Bỏ bữa, không dùng cơm các bữa chính.

Tuổi Ngọ

Tuần mới mang đến cho người tuổi Ngọ nguồn năng lượng tích cực và tinh thần chủ động hiếm có. Trong công việc, con giáp này dễ gặp được người hỗ trợ đúng lúc, có thể là cấp trên ghi nhận năng lực hoặc đối tác chủ động mở ra cơ hội hợp tác. Những kế hoạch tưởng chừng bị trì hoãn trước đó nay bắt đầu “chạy trơn”, cho kết quả khả quan.

Về tài lộc, tuổi Ngọ có dấu hiệu thu nhập tăng, nhất là những người làm kinh doanh, tự do hoặc công việc liên quan đến giao tiếp, dịch vụ. Dù chưa phải khoản tiền quá lớn, nhưng dòng tiền đều đặn giúp bạn an tâm hơn trong chi tiêu và đầu tư.

Tình cảm cũng khá thuận hòa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, trong khi người đã có gia đình dễ tìm được tiếng nói chung, giảm bớt mâu thuẫn không đáng có.

