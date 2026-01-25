Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 17:46

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau giàu sang phơi phới, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu sẽ đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi để con giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn.

Đầu tuần tài lộc về nhà ào ào, con giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn nên nắm bắt tốt mọi cơ hội. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, bản mệnh rất dễ mù quáng tin người, cuối cùng tự làm hại chính mình.

Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tuần này không có nhiều may mắn. Con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá thất vọng về người bạn đồng hành.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc tin tưởng bản thân, nỗ lực chăm chỉ làm việc cẩn thận.

Tình cảm: Dù cho cố gắng đến đâu cần sự thấu hiểu, nhưng sự lừa dối làm cho bạn khá thất vọng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, buồn bã vì mất đi một số tiền đầu tư lớn vì lý do chủ quan.

Sức khoẻ: Bỏ bữa, không dùng cơm các bữa chính.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuần mới mang đến cho người tuổi Ngọ nguồn năng lượng tích cực và tinh thần chủ động hiếm có. Trong công việc, con giáp này dễ gặp được người hỗ trợ đúng lúc, có thể là cấp trên ghi nhận năng lực hoặc đối tác chủ động mở ra cơ hội hợp tác. Những kế hoạch tưởng chừng bị trì hoãn trước đó nay bắt đầu “chạy trơn”, cho kết quả khả quan.

Về tài lộc, tuổi Ngọ có dấu hiệu thu nhập tăng, nhất là những người làm kinh doanh, tự do hoặc công việc liên quan đến giao tiếp, dịch vụ. Dù chưa phải khoản tiền quá lớn, nhưng dòng tiền đều đặn giúp bạn an tâm hơn trong chi tiêu và đầu tư.

Tình cảm cũng khá thuận hòa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, trong khi người đã có gia đình dễ tìm được tiếng nói chung, giảm bớt mâu thuẫn không đáng có.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nửa đầu tháng 2 dương lịch 2036, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nửa đầu tháng 2 dương lịch 2036, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới, MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới, MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'