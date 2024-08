Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/8), 3 con giáp cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc, vượng phát vô cùng, giàu nhanh như vũ bão

Tình cảm: Biết được tình cảm của nhau, nhưng cả hai ngại mở lời yêu với nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nhiều năm nghiên cứu, bạn đã có được nguồn thu nhập từ đầu tư rất lớn.

Sức khoẻ: Không nên dồn tập quá mức, hãy làm quen với việc cảm nhận cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đầu tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Tý tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Tý được xếp vào danh sách con giáp phát tài trong ngày tới.

Về công việc, con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Tý sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm với những người xung quanh. Ngoài ra, tuần này cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Tý có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, đường sự nghiệp của tuổi Thân gặp trục trặc. Con giáp này nên cẩn thận kẻo dễ bị người khác chèn ép vô tội vạ, đổ oan trong công việc.

Thu nhập của bản mệnh trong ngày này khá tốt. Bản mệnh rất năng động, không chịu ngồi yên nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Con giáp này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái trong hôm nay.

Tuy nhiên, tình duyên lại không được như ý. Bản mệnh chỉ có một cuộc đời để sống nhưng đôi khi lại vô tình lãng phí thời gian cho những người mình không ưa. Tuổi Thân là con giáp khắt khe, việc gì cũng muốn bản thân tự làm, không thích người khác can thiệp.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.