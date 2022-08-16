Tử vi 3 ngày giữa tuần (16/8 -18/8), top 3 con giáp chính thức nhận phước lành từ Ngọc Hoàng, may mắn liên tục, tiền vào tới tấp, không giàu sang mới là chuyện lạ

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài trong 3 ngày này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào giữa tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.