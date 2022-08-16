Đúng 10 ngày tiếp theo (17/8 - 26/8), Trời Phật hiển linh, tài lộc đại phát, an nhiên số hưởng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tục, đổi đời giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 06:13

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là 3 con giáp số hưởng nhất thời gian này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tài trí hơn người. Giác quan của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có nhiều mục tiêu, tham vọng chứ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Người tuổi này tính tình cầu toàn, cầu tiến. Dù xuất thân nghèo khó, họ không ngừng cố gắng vươn lên, thay đổi vận mệnh.

Bắt đầu từ thời gian này, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Thu nhập của họ vẫn tăng lên. Người đi làm ăn xa được dự báo sẽ có nhiều thành quả. Người gặp khó khăn cũng sẽ tai qua, nạn khỏi.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, trong thời gian này, họ có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Con giáp này cần duy trì thái độ ôn hòa để giữ hòa khi giữa mọi người.

Đúng 10 ngày tiếp theo (17/8 - 26/8), Trời Phật hiển linh, tài lộc đại phát, an nhiên số hưởng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tục, đổi đời giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Bắt đầu từ thời gian này, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Tỵ là con giáp sống rất chân thành, vì vậy mà bản mệnh cũng kết giao với nhiều bạn bè.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang thời gian tới, những người tuổi Tỵ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, Tỵ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tỵ vẫn là con giáp có nhiều phúc, sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Tỵ có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Đúng 10 ngày tiếp theo (17/8 - 26/8), Trời Phật hiển linh, tài lộc đại phát, an nhiên số hưởng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tục, đổi đời giàu sang viên mãn - Ảnh 2
Tỵ có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian 10 ngày tới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy.

Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn.

Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé. 

Đúng 10 ngày tiếp theo (17/8 - 26/8), Trời Phật hiển linh, tài lộc đại phát, an nhiên số hưởng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tục, đổi đời giàu sang viên mãn - Ảnh 3
Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc của Hợi cũng xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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