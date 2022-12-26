Tử vi 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/12): Thần Tài săn đón, Quý Nhân hồ hởi, tài lộc bủa vây 3 con giáp, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 08:21

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần, đây là 3 con giáp sẽ vô cùng may mắn, cứ ra đường là thấy tiền khiến thiên hạ ghen tị.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng vì điều mình muốn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian quam tiền tài của con giáp này không được khởi sắc, đầu năm đã gặp phải nhiều chuyện khó khăn khiến tài vận bị tác động không ít. Nhưng vốn là người đầy nhiệt huyết, người tuổi Ngọ không lúc cúi đầu trước thử thách.

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây đường tài vận của bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/12): Thần Tài săn đón, Quý Nhân hồ hởi, tài lộc bủa vây 3 con giáp, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được cho là giỏi kiếm tiền. Dù giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không bao giờ thiếu thốn. Thời gian vừa qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Tuổi Thân còn phải thường xuyên đối mặt với những người chuyên gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo và biết giữ cho quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Trong 3 ngày đầu tuần, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có khả năng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/12): Thần Tài săn đón, Quý Nhân hồ hởi, tài lộc bủa vây 3 con giáp, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Qua tử vi 12 con giáp thấy được, người tuổi Hợi trong 3 ngày đầu tuần có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng. Đây là đoạn thời gian con giáp này được thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tài lộc. Thậm chí, có người đột nhiên trong tay tiền bạc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thêm những nguồn thu lớn trong khoảng thời gian này.

Người tuổi Hợi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/12): Thần Tài săn đón, Quý Nhân hồ hởi, tài lộc bủa vây 3 con giáp, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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