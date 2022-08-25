Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8, 3 con giáp này nên cẩn thận vì sắp có núi vàng rơi trúng đầu, may mắn bén gót mãi không thôi

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 19:30

Trong 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8, 3 con giáp này được xem như là những người may mắn nhất.

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 chỉ ra rằng công việc không quá khó khăn nhưng tuổi Thìn cảm giác có thể bị đè bẹp vì khối lượng khổng lồ của nó. Đừng để sự căng thẳng đánh gục bạn. Hãy lên kế hoạch tỉ mỉ, đặt ra các mốc nhỏ để thực hiện thay vì chỉ lo lắng cho những mốc lớn. Một khi hoàn thành được các mốc nhỏ, sự tự tin sẽ giúp bạn hoàn thành các mốc lớn.

Tỷ Kiên nhắc nhở ở khía cạnh nào tuổi Thìn cũng nên chú ý, cho dù đó là người mà bạn thân thiết, hãy cố gắng phân định rõ ràng, rành mạch giữa quyền lợi và trách nhiệm để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. 


Rắc rối nhỏ về sức khỏe có thể trở nên trầm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, vì vậy hãy đi khám bác sĩ nếu bạn cảm thấy không ổn. Tránh đi xa hay tham gia các môn thể thao nguy hiểm để giảm nguy cơ tai nạn.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8, 3 con giáp này nên cẩn thận vì sắp có núi vàng rơi trúng đầu, may mắn bén gót mãi không thôi - Ảnh 1

Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 chỉ ra rằng công việc không quá khó khăn nhưng tuổi Thìn cảm giác có thể bị đè bẹp vì khối lượng khổng lồ của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng nhạy bén nên nắm bắt tốt các thời cơ trong công việc. Ngoài ra, tinh thần ham học hỏi còn giúp bản mệnh có được đánh giá khá cao từ cấp trên và đối tác của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm lục đục bất hoà. Cục diện Tương Hại báo hiệu mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân đang trở nên căng thẳng và không thể giải quyết sớm. Con giáp này nên học cách lắng nghe, nói năng nhỏ nhẹ để không vô tình làm tổn thương người bên cạnh.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8, 3 con giáp này nên cẩn thận vì sắp có núi vàng rơi trúng đầu, may mắn bén gót mãi không thôi - Ảnh 2

Vận trình công việc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 diễn ra tương đối dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Xin chúc mừng Tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 có được mọi điều như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Sửu không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc của mình nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy vui sướng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Sửu cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện dài lâu nên bạn cũng không cần quá hấp tấp, vội vàng.

Tuổi Sửu cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8, 3 con giáp này nên cẩn thận vì sắp có núi vàng rơi trúng đầu, may mắn bén gót mãi không thôi - Ảnh 3

Xin chúc mừng Tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch 27/8 - 29/8 có được mọi điều như ý, có quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài tự gõ cửa không cần đi đâu xa.

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