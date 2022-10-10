Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (10/10 - 12/10), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 06:42

3 ngày khởi đầu tuần mới, các con giáp sau được ơn trên ban nhiều điềm lành, đón một tuần suôn sẻ trăm bề. Từ tình duyên - sự nghiệp - tài lộc đều một thăng tiến mạnh mẽ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Tỵ có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 3 ngày này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể, vào 3 ngày này, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Tỵ còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (10/10 - 12/10), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên - Ảnh 1
Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, 3 ngày đầu của tuần mới này, người tuổi Mão rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Mão cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Mão có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (10/10 - 12/10), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên - Ảnh 2
Theo tử vi học, 3 ngày đầu của tuần mới này, người tuổi Mão rất vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

3 ngày này là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Dậu, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Dậu sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, 3 ngày này, người tuổi Dậu có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Dậu là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất trong tuần này.

Tuy nhiên, những người tuổi Dậu cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Ngày đầu tiên của tuần mới, 3 con giáp sau có ơn trên soi sáng nên đường tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp vượng phát, tình duyên viên mãn.

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