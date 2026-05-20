Tử vi 3 ngày cuối tuần (22, 23, 24/5), 3 con giáp Lộc Lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, hưởng Vinh Hoa Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (22, 23, 24/5), Tam Hội cho thấy con giáp tuổi Hợi có nhiều niềm vui từ các mối quan hệ. Thời gian này, bạn quay cuồng giữa những cuộc gặp gỡ, giao lưu bạn bè, nhưng đừng quên dành những phút của sự tĩnh lặng, thư thái, những tiếng cười nhẹ nhàng, dễ chịu.

Là một người luôn sẵn sàng đối đầu với những chướng ngại vật, yêu thích thử thách vì chúng có thể cho bạn sức mạnh, sự quyết tâm để tiến tới những mục tiêu của con giáp tuổi Hợi, Chính Quan dường như mang thêm động lực để thực hiện mọi công việc. Chính quan điểm này sẽ giúp bạn khởi động tuần mới với tinh thần đầy hứng khởi.

Con giáp tuổi Dần

Trong 3 ngày cuối tuần (22, 23, 24/5), cát tinh tương trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần rất nhiều. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao, lại có khả năng lãnh đạo khá tốt, có thể đào tạo trở thành lớp lãnh đạo kế cận.

Tuổi Dần nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của mình tốt hơn nữa, cũng như tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ của bản mệnh cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 3 ngày cuối tuần (22, 23, 24/5), Hỏa sinh Thổ cho thấy các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn phát triển tốt đẹp. Bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên khi bạn gặp phải khó khăn, người khác cũng sẽ sẵn lòng dang tay giúp đỡ.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên mạnh dạn bước ra khỏi thế giới của riêng mình để cảm nhận sự quan tâm, yêu mến của người khác giới. Hạnh phúc đang chờ đón bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!