Tử vi 3 ngày cuối tuần 10/6 - 12/6: 3 con giáp may mắn có vận trình hanh thông, lên đời, đổi vận, ngập tràn phúc khí

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Thân. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Thân sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Mọi việc của Thân trong tuần này diễn ra thuận lợi, hiệu quả làm việc tốt hơn vào cuối tuần. Tuy nhiên, con giáp này không nên nói thẳng kẻo gây hiểu lầm, khiến đồng nghiệp khó chịu dẫn đến không vui giữa đôi bên.

Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Tuổi Mão

Tuần mới của tuổi Mão cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Mão sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc ổn định nhờ hai hành Thổ tương hòa. Trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần Tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được cho lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra.

Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc vào cuối tuần, nếu có đối tượng yêu thích hãy tự tin và mạnh dạn bày tỏ tình cảm bởi cơ hội đồng ý rất cao.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn cuối cùng trong tuần mới xin gọi tên tuổi Tuất. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thăng tiến nhờ Hỏa sinh Thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước.

Trong tình yêu, người tuổi này nên giao tiếp nhiều hơn thì mới có thể mình kiếm đối tượng phù hợp với mình.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo