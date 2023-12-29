Tử vi 29/12/2023 đến 29/01/2024, 3 con giáp vận trình sáng chói, giàu có bùng nổ, tài lộc hưng thịnh, phú quý không ai bằng

Tử vi 29/12/2023 đến 29/01/2024, tuổi Thìn tinh thần phấn chấn, sáng suốt trong công việc. Con giáp này mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng, biết chớp lấy thời cơ và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được đánh giá cao.

Nhân duyên của tuổi Thìn còn cực kỳ thịnh, nhất là với người còn độc thân. Con giáp này đang có cơ hội rõ ràng để tìm kiếm cho mình một mối tình thực sự nghiêm túc và lâu dài. Mối quan hệ này cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người càng giúp bản mệnh thêm tự tin với hạnh phúc của mình.

Tâm trạng tốt tạo ra những hiệu quả bất ngờ, tuổi Thìn có thể vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dù được giao thêm việc, bản mệnh vẫn vui vẻ làm bởi đó cũng là cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập tốt hơn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hung tinh xung chiếu mệnh, vận trình của người tuổi Mùi vì thế mà cũng ảm đạm hơn. Bản mệnh có điềm báo phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của bạn.

Đối thủ cạnh tranh tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt. Tuổi Mùi phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Thời gian này bạn cũng được nhắc nhở nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc vì có dấu hiệu hao tài xảy ra. Bạn có thể sẽ thâm hụt một khoản do đầu tư thua lỗ, làm ăn thất bại, thậm chí không những mất tiền mà còn gánh thêm một khoản nợ nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 29/12/2023 đến 29/01/2024 cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chăm chỉ làm việc, tạo ra thu nhập cao.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù công việc chăm chỉ, chịu khó gầy dựng thành công dự án lớn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ đang mệt mỏi vì tình cảm chẳng đến đâu.

Tài lộc: Thời gian tạo ra thu nhập cao, bạn hi vọng rất lớn.

Sức khoẻ: Sức khoẻ cần được tịnh dưỡng, đừng vận động mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.