Tử vi 2019: Ganh tỵ với 3 con giáp đầu năm thần tài gõ cửa, cuối năm tiền rải đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 25/11/2018 10:30

Nửa đầu năm may mắn ngập tràn, nửa cuối năm tự làm đại gia chính là phúc phần mà 3 con giáp sau có được trong Kỷ Hợi 2019.

Tài vận phơi phới, tiền tài bủa vây, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi hưởng phước chính là lá số tử vi của 3 con giáp sau trong năm 2019.

Tử vi 2019: Ganh tỵ với 3 con giáp đầu năm thần tài gõ cửa, cuối năm tiền rải đầy nhà - Ảnh 1
2019 là mốc son chói lọi trong đời Mùi, khiến họ trở thành đại gia, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chính cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn thuở ấu thơ lại là động lực giúp họ vươn lên đổi đời, phấn đấu không ngừng. Một khi đã muốn có được điều gì Mùi sẽ không quản ngày đêm, tháng năm để miệt mài theo đuổi mục tiêu của mình. Tất nhiên, một cuộc sống sung túc, hạnh phúc không nằm ngoài những gì Mùi mưu cầu.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 là năm thuộc tam hợp với Mùi nên họ làm đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, túi lúc nào cũng đầy tiền. Dù hiện đã công thành danh toại nhưng 2019 mới là mốc son chói lọi trong đời Mùi, khiến họ trở thành đại gia, giàu sau một đêm.

Tử vi 2019: Ganh tỵ với 3 con giáp đầu năm thần tài gõ cửa, cuối năm tiền rải đầy nhà - Ảnh 2
2019 trời sẽ bù lại cho Tuất bằng những cơ hội bất ngờ, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự thật thà, cương trực và trách nhiệm trong tính cách giúp Tuất luôn khiến cấp trên hài lòng, đồng nghiệp nể trọng. Dẫu năm 2018 Tuất không mấy may mắn, liên tục gặp họa hao tài tốn của nhưng 2019 trời sẽ bù lại cho Tuất bằng những cơ hội bất ngờ, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Tuất còn kiếm được rất nhiều tiền từ nghề tay trái của mình. Thu nhập tăng theo cấp số nhân, cuộc sống thoải mái vui vẻ giúp đời sống tình cảm của Tuất nhờ thế mà hạnh phúc, viên mãn hơn rất nhiều.

Tử vi 2019: Ganh tỵ với 3 con giáp đầu năm thần tài gõ cửa, cuối năm tiền rải đầy nhà - Ảnh 3
Hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, tiền tài, danh vọng, cuộc sống như mơ đang chờ bạn ở phía trước đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nửa đầu năm 2019, Mão chính là hậu vệ của thần may mắn, cứ ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu. Đặc biệt, tháng 10/2019 Mão sẽ cầu tài được tài, cầu tình được tình, vừa giàu sang lại hạnh phúc như mơ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Vậy nên, Mão đừng bao giờ đầu hàng số phận, cũng đừng thấy khó khăn mà chùn bước. Hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, tiền tài, danh vọng, cuộc sống như mơ đang chờ bạn ở phía trước đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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