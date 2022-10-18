Tử vi 2 ngày tốt liên tiếp (19, 20/10): Thiên Ấn tọa mệnh, quý nhân chỉ đường, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên hương, sự nghiệp vững chãi

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 08:21

Theo tử vi 2 ngày tới (19, 20/10) cho thấy, 3 con giáp này sẽ đón nhiều tin vui trên nhiều phương diện, từ tài lộc, sự nghiệp đến tình cảm, tạo động lực lớn lao trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Ngọ là một trong những con giáp vượng tài lộc nhất trong 2 ngày tới (19, 20/10). Con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Tử vi 2 ngày tốt liên tiếp (19, 20/10): Thiên Ấn tọa mệnh, quý nhân chỉ đường, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên hương, sự nghiệp vững chãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, nhờ Chính Ấn soi tỏ mà sự nghiệp của Ngọ hưng thịnh, tiền tài không ngừng đổ về, có vượng phát lập tức, gặp chuyện vui trong đời, nếu quý nhân trợ lực thì phú quý nằm trong tầm tay.

Chỉ cần không quên mục tiêu ban đầu, nỗ lực thực sự thì thu nhập của bạn sẽ tiếp tục tăng, có thể nhận được những lợi ích to lớn trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Với những người đã phải quay trở lại với công việc thường nhật, Chính Quan sẽ giúp bản mệnh có được một tâm thế tràn đầy năng lượng. 

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ vốn dĩ là những người tương đối hào phóng và có thể đủ khả năng hạ quyết tâm, nâng lên được đặt xuống cũng dễ dàng. Tử vi cho thấy trong 2 ngày sắp tới đây (19, 20/10), vận trình tài lộc của Thân sẽ được cải thiện hoàn toàn, Thần Tài ban cho người tuổi Thân mệnh vượng vận may, vận khí hanh thông, đơn giản là vận khí cực tốt, không thể ngăn cản. 

Tử vi 2 ngày tốt liên tiếp (19, 20/10): Thiên Ấn tọa mệnh, quý nhân chỉ đường, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên hương, sự nghiệp vững chãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thân khoảng thời gian này sẽ ngày càng khởi sắc, tài lộc bắt đầu thăng tiến không ngừng, có thêm tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ, vạn sự hanh thông, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của cung hoàng đạo này sẽ tăng vọt, nếu hoạt bát hơn thì chắc chắn sẽ có được nhân duyên ưng ý. Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Thân trong 2 ngày tới có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Tử vi 2 ngày tốt liên tiếp (19, 20/10): Thiên Ấn tọa mệnh, quý nhân chỉ đường, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên hương, sự nghiệp vững chãi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong 2 ngày tới (19, 20/10), tuổi Dậu sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Dậu nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Dậu sẽ từ biệt nghèo khó, những tháng ngày khó khăn, cuộc đời bước sang trang mới.

Ngoài ra, may mắn được ngũ hành tương sinh ủng hộ nên phương diện tình cảm của người tuổi Dậu khá suôn sẻ. Tình cảm của các cặp đôi càng ngày càng trở nên bền chặt hơn. Vượt qua nhiều thử thách trước đó, bạn và người ấy dần thấu hiểu đối phương hơn và quyết tâm để bảo vệ mối quan hệ của mình đến cùng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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