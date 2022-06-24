Tử vi 2 ngày tới (25/6 - 26/6): Nghỉ cuối tuần ở nhà vẫn có may mắn tới gõ cửa, 3 con giáp này đón thành công tới tấp, lộc lá sum suê, ngập trong biển tiền

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất không chỉ rất dũng cảm mà còn rất hiếu thảo. Họ luôn tốt với gia đình và chăm sóc người yêu chu đáo. Vì vậy, con giáp này sẽ được nhiều người ủng hộ và đón nhận hơn trong cuộc sống.

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng nếu có kế hoạch kí kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Theo sách tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6), người tuổi Tuất được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Tuổi Tý

Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Tý luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, trong 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6), người tuổi Tý không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu hiền lành, điềm đạm, dễ hòa đồng. Họ cũng rất tự tin khiến mọi người vô cùng quý trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6), Chính Ấn mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Gà. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Dậu sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, thời gian tới chính là quãng thời gian may mắn của con giáp này.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm