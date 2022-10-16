Tử vi 2 ngày tới (17/10-18/10), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 19:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nỗ lực được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tài ngập lối vào đúng 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần sẽ có cơ hội học hỏi và đầu tư phát triển sự nghiệp mới hoặc công việc phụ, cũng có người được cấp trên đề bạt hoặc trọng dụng lại. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc cũng vượng phát, tài lộc vào nhanh hơn, các ngày còn lại thì tài lộc yếu, nên chi tiêu hợp lý, tránh xa hoa lãng phí và quản lý tiền bạc hợp lý. 

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều tin vui trong vận đào hoa, người độc thân có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn những người đã có bạn đời cần chú ý, tránh sa ngã vào những mối quan hệ không rõ ràng.

Tử vi 2 ngày tới (17/10-18/10), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tài ngập lối - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có cơ hội học hỏi và đầu tư phát triển sự nghiệp mới hoặc công việc phụ, cũng có người được cấp trên đề bạt hoặc trọng dụng lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Thìn sẽ‏‏ diễn ra tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con đường tiến thân mở rộng phía trước, tử vi phương Đông báo hiệu con giáp này hoàn toàn có thể vươn lên từ chính năng lực của mình. Tuy nhiên, đó chưa phải là thành công rực rỡ nhất nên cần giữ sự khiêm tốn.

Chuyện tình cảm như ý. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương lý tưởng nhờ sự chủ động của mình. Đời sống hôn nhân được dung hòa mỹ mãn, mệnh chủ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương.

Tử vi 2 ngày tới (17/10-18/10), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tài ngập lối - Ảnh 2
Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Thìn sẽ‏‏ diễn ra tương đối suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và suôn sẻ. Tử vi ngày mới cho thấy đường công danh sự nghiệp của người tuổi này vô cùng rộng mở. Nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho những người này sự bứt phá đặc biệt trong quá trình làm việc.‏

Vận trình tình cảm tươi đẹp ấm áp. May mắn rằng con giáp này không quá khó khăn để có được hạnh phúc. Sự chân thành, thủy chung được xem là món quà bản mệnh xứng đáng nhận được.

Tử vi 2 ngày tới (17/10-18/10), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tài ngập lối - Ảnh 3
Đúng 2 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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