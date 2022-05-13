Tử vi 2 ngày sắp tới (16 -17/5): Tuổi Thân tài lộc phát vượng, tỏa sáng tình duyên, có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi lận đận trong tình yêu, kẻ xấu rình rập xung quanh

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 15:44

Thông tin tử vi cho biết tuổi Thân may mắn, phúc lộc tràn đầy, công danh thẳng tắp. Bên cạnh đó cần đề phòng cẩn thận tuổi Mùi đem đến nhiều vận đen.

Tuổi Thân

Thân sẽ cảm nhận một cách rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng 2 ngày này. Trong đầu Thân có thể nảy ra không ít những ý tưởng sáng tạo và dự định thú vị. Hầu hết chúng đều áp dụng được ngay nên Thân có thể gặt hái được những thành tích mà chính con giáp này cũng phải bất ngờ. Điều này khiến Thân càng hăng hái hơn, muốn bắt tay vào làm mọi việc. Có một số hạng mục còn hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Trong tình cảm, người độc thân có nhiều quan hệ thân thiết với người khác phái. Vì vậy, Thân dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác. Từ đó xây dựng được các mối thân tình.

Tử vi 2 ngày sắp tới (16 -17/5): Tuổi Thân tài lộc phát vượng, tỏa sáng tình duyên, có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi lận đận trong tình yêu, kẻ xấu rình rập xung quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường tình duyên hôm nay của tuổi Mùi khá lận đận. Bạn đã chán ngấy khoảng thời gian cô đơn, lẻ bóng một mình. Ấy vậy mà đối phương vẫn mãi chưa xuất hiện. 

Chuyện công việc cũng có nhiều đấu đá, tranh cãi. Những bức xúc, dồn nén bao lâu chỉ chờ dịp để bung tỏa. Tuổi Mùi thường xuyên bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng vì những thành tựu mà bạn đạt được quá nhanh chóng và dễ dàng. 

Tử vi 2 ngày sắp tới (16 -17/5): Tuổi Thân tài lộc phát vượng, tỏa sáng tình duyên, có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi lận đận trong tình yêu, kẻ xấu rình rập xung quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp này trong 2 ngày tới phải đi lại nhiều, nhưng muốn có tiền thì phải vận động nhiều, ngồi một chỗ khó đi lên. Mão càng chịu khó bôn ba, năng động thì càng tiến triển hơn người.

 

Đường tình cảm nghiêng về các mối quan hệ xã giao nhiều hơn là yêu đương. Bạn đã hoặc đang có chuyến đi xa cùng gia đình để hàn gắn tình cảm ruột thịt. Tình yêu đôi lứa không có biến động đáng kể nào xảy ra cả.

 

Công danh của Mão sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhờ Chính Quan nâng đỡ. Tài lộc thăng hoa, tài chính rủng rỉnh, dễ được thăng chức, đi làm càng chăm càng có nhiều nguồn thu khiến bạn thực sự vui mừng.  

Tử vi 2 ngày sắp tới (16 -17/5): Tuổi Thân tài lộc phát vượng, tỏa sáng tình duyên, có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi lận đận trong tình yêu, kẻ xấu rình rập xung quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/5 - 15/5), Chính Tài ban phúc, 3 con giáp này vận số đỏ rực, tài lộc hanh thông vượng phát, sự nghiệp phất lên trông thấy, ăn nên làm ra, danh lợi song toàn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (14/5 - 15/5), Chính Tài ban phúc, 3 con giáp này vận số đỏ rực, tài lộc hanh thông vượng phát, sự nghiệp phất lên trông thấy, ăn nên làm ra, danh lợi song toàn

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (14/5 - 15/5), nhờ tài lộc từ Chính Tài mà 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp hanh thông mỹ mãn, tài chính vượt trội, của cải dồi dào, cuộc sống dư dả, làm đâu thắng đó, gia đạo ông hòa.

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