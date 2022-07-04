Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 6 - 7/7 ): TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh chạm đỉnh, thăng quan tiến chức, thu nhập ngùn ngụt tăng, tình duyên nhiều biến chuyển

Theo Tử vi hàng ngày, Tam Hội giúp cho con giáp tuổi Thìn có cơ hội kết nối với bạn bè, người thân nhiều hơn. Bạn cũng có thể gặp gỡ những người mới, mở rộng vòng quan hệ.

Hứa hẹn sẽ nhận được một dự án lớn và bạn sẽ phải hao tốn nhiều công sức vào nó. Bạn cần nhiều thời gian hơn để đầu tư vào công việc cũng như xây dựng một đội ngũ nhân sự để hoàn thiện nó.

Chính Tài nâng đỡ để con giáp tuổi Thìn xử lý rất nhiều tình huống liên quan đến tiền nong. Đây là ngày có lợi nhuận tốt như mong đợi đối với những ai đang kinh doanh đầu tư.

Chính Tài nâng đỡ để con giáp tuổi Thìn xử lý rất nhiều tình huống liên quan đến tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp để lại cho con giáp tuổi Mùi những cảm xúc tốt đẹp về người khác giới, nhưng hãy cứ từ tốn vì yêu vội, yêu gấp có thể để lại những hậu quả không tốt cho cả hai khi chia tay. Làm giảm nhịp độ yêu thể hiện hai bạn đang biết nghĩ cho nhau.

Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn. Có người tìm được nghề phụ phù hợp để gia tăng thu nhập trong thời gian này. Bạn có biết mình là con giáp cả nghĩ, chẳng bao giờ dám tin tưởng vào bất cứ ai?

Cát tinh đang tạo cơ hội cho tuổi Mùi thể hiện năng lực của mình nhiều hơn. Con giáp này vẫn là người được đánh giá cao ở vị trí hiện tại, song cần phải nỗ lực để đạt được nhiều bước đột phá mới thay vì hài lòng với những gì mình đang có.

Cát tinh đang tạo cơ hội cho tuổi Mùi thể hiện năng lực của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Hiểu lầm của các cặp đôi cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Càng lúc hai bạn lại càng thêm trân trọng nhau hơn nên cả hai chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Trong ngày này, có người còn lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, lên lịch cưới hỏi cũng rất thuận lợi.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo