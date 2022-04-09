Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (11/4 - 12/4), vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 17:35

Trong thời gian 2 ngày đầu tuần, có 3 con giáp may mắn dễ trúng số đổi đời, giàu lên trông thấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 ngày đầu tuần có phúc khí vây quanh, vận trình thuận lợi. Con giáp này tìm ra hướng đi mới cho mình, mở rộng con đường công danh, sự nghiệp. Từ đây, bản mệnh kiếm tiền vô kể, xây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Chuyện tình cảm gặp được may mắn, người độc thân gặp được đối tượng hợp ý và có mối quan hệ lâu dài. Tình cảm gia đình cũng hòa thuận, ấm yên và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (11/4 - 12/4), vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 1
Người tuổi Thân trong 2 ngày đầu tuần có phúc khí vây quanh, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Tý gặp đủ tin vui trong công việc và cuộc sống. Con giáp này được đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, thuận lợi chạm đến những vị trí cao hơn. Lời khuyên dành cho bạn là khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì hãy tự tin nắm bắt.

Những thứ quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể quay trở lại. Vận trình tình cảm của con giáp hài hòa, tươi đẹp. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có một người đồng hành đúng nghĩa.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (11/4 - 12/4), vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Tý gặp đủ tin vui trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nhiều triển vọng trong thời vận trong 2 ngày đầu tuần. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này nhanh chóng đạt được thành công vang dội dù làm trong lĩnh vực nào. Các mối quan hệ xã hội phát triển mang đến cho Mùi nhiều cơ hội để tiến xa hơn. 

Tài vận của con giáp này khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn. Sống tiết kiệm là chìa khóa gây dựng và duy trì sự giàu có của con giáp may mắn này. Tuy nhiên, tiền dù kiếm nhiều vô kể nhưng Mùi vẫn phải tiết kiệm một khoản cho việc cấp bách sau này.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (11/4 - 12/4), vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 3
Người tuổi Mùi có nhiều triển vọng trong thời vận trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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