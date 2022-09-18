Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp dễ trúng số bất ngờ, 'tiền ập vào mặt', chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, vạn sự cát tường, công danh đại thắng

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 17:53

Trong 2 ngày đầu tuần mang đến nhiều điềm lành lại có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt với 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Thời gian vừa qua, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bước vào 2 ngày đầu tuần, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là 2 ngày đầu tuần này.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp dễ trúng số bất ngờ, 'tiền ập vào mặt', chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, vạn sự cát tường, công danh đại thắng - Ảnh 1
Tý trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi dự đoán, tuổi Ngọ có nhiều triển vọng trong 2 ngày đầu tuần tới đây, có thể là khởi nghiệp hoặc có vị trí chức vụ mới. Mặc dù công việc có nhiều thách thức nhưng khả năng xử lý nhạy bén cộng thêm quý nhân phù trợ giúp bạn vượt qua mọi thứ dễ dàng.

Sự cố gắng cũng giúp Ngọ phất lên nhanh chóng. Những tín hiệu lạc quan về sự thăng tiến, quyết định bổ nhiệm chức vụ mới có thể đến trong 2 ngày này.

Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn. Sự độc lập, tự tin giúp Ngọ chinh phục được khách hàng và thu về được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên trong lúc này Ngọ nên thận trọng về các hoạt động tiền bạc, tài chính kẻo bị kẻ xấu lừa gạt khiến tiền mất tật mang.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp dễ trúng số bất ngờ, 'tiền ập vào mặt', chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, vạn sự cát tường, công danh đại thắng - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có nhiều triển vọng trong 2 ngày đầu tuần tới đây, có thể là khởi nghiệp hoặc có vị trí chức vụ mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có dấu hiệu rất tốt lành, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Trong thời gian này, bạn nên dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu, đừng nên quá tham công tiếc việc.

Tình hình tài chính của bạn cũng khá dư dả. Có thể thấy rằng 2 ngày này là ngày hái ra tiền của những người làm kinh doanh, nhờ vậy, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn. Bản mệnh cũng nên lập những kế hoạch đầu tư để có thể thu về được nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng nóng từ những ngày trước đó nên túi tiền vẫn luôn rủng rỉnh. Lúc này, bạn có thể dùng tiền để thưởng cho bản thân một món quà.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp dễ trúng số bất ngờ, 'tiền ập vào mặt', chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, vạn sự cát tường, công danh đại thắng - Ảnh 3
2 ngày đầu tuần là ngày hái ra tiền của những người làm kinh doanh, nhờ vậy, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Mọi thứ đều đang rất thuận lợi đối với 3 con giáp này, chắc chắn họ sẽ có cơ hội đổi đời trong 3 ngày đầu tuần.

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