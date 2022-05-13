Tử vi 2 ngày cuối tuần: TOP 3 con giáp CÁT THẦN nhập mệnh, tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc

Tử vi cuối tuần cho thấy, vận khí của tuổi Hợi tăng lên đáng kể vào 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật tuần này. Ở thời điểm mọi người nghỉ ngơi thì con giáp này vẫn đang nỗ lực và tranh thủ để mong sớm có ngày đổi đời.

Thứ 7 ngày 14/5/2022 là thời điểm những làm nghề kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển.

Và những cố gắng của bạn không hề hoài phí khi thần May mắn đang đứng về phía bạn. Theo đó, phương diện tài chính sẽ có nhiều thay đổi vô cùng tích cực.

Khi có cơ hội phát huy được nội lực của mình trong ngày Thiên Ấn nâng đỡ, con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói, đây là ngày để bạn xác định những mục tiêu mới mẻ, rõ rệt hơn cho mình đấy.

Tử vi cuối tuần cho thấy, vận khí của tuổi Hợi tăng lên đáng kể vào 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xin chúc mừng tuổi Mùi khi bản mệnh cũng là một trong số những con giáp may mắn cuối tuần này nhờ được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tài lộc.

Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi này đạt được những thành công nối tiếp nhau. Tranh thủ khi đang có lợi thế, bạn có thể mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở.

Gặp khó khăn không nản lòng, chùn bước, trái lại còn tiếp thêm cho con giáp này nguồn động lực to lớn. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi cần học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để có thể dễ dàng tiến bộ.

Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Xin chúc mừng tuổi Mùi khi bản mệnh cũng là một trong số những con giáp may mắn cuối tuần này nhờ được cát tinh cao mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuối tuần này, Sửu cũng là con giáp được thần May Mắn che chở, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Hầu hết các phương diện trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật này đều diễn ra bình ổn nên bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Không ít tin vui tài lộc sẽ đến với người tuổi này nếu theo nghiệp kinh doanh, giúp tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, rất đáng ăn mừng đấy nhé. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, thu nhập được cải thiện tài khiến tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Vận trình tình cảm khởi sắc ngọt ngào. Tuổi này với nửa kia dễ dàng tìm thấy sự hoà hợp trong suy nghĩ, tích cách nên hạn chế được ít nhiều mâu thuẫn. Còn người độc thân chính vì chưa quên được quá khứ đau buồn nên không muốn bắt đầu mối quan hệ mới.

Cuối tuần này, Sửu cũng là con giáp được thần May Mắn che chở, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo