Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023) 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 08:40

Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo cuối tuần này (ngày 4-5/11/2023) cần thận trọng trong mọi việc, nếu không bạn dễ đẩy mình vào rắc rối, vừa hao tài vừa tổn thương tình cảm.

 

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023) do bạn dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Thời điểm hiện tại, tốt nhất bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng hoặc cả tin nghe theo lời người khác.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023) 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có tiền trong tay, bạn cũng chớ nên dốc vốn theo những lời mời gọi đầu tư. Hãy kiểm chứng kỹ càng thông tin, chớ thấy lợi nhuận cao mà vội vàng đưa ra quyết định, đó có thể là cái bẫy khiến bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân chưa muốn mở cửa trái tim mình cho người khác, chính vì vậy mà bạn tỏ thái độ rất lạnh lùng, xa cách với các đối tượng tiếp cận. Bạn không muốn dành thời gian cho một người nào đó, tuy nhiên, hãy cư xử khéo léo hơn để không làm tổn thương những người chân thành với mình nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dễ rơi vào cảnh bị cô lập trong 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023), khiến bạn phải tự làm mọi việc một mình. Có thể trước đây bạn đã hành xử quá kiêu ngạo nên gây mất cảm tình cho người khác, giờ gặp khó khăn cũng hiếm có người chịu giúp đỡ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023) 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã đến lúc con giáp xui xẻo cuối tuần này hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến, quan điểm của mọi người xung quanh nhiều hơn. Trong các công việc nhóm, bạn cũng cần phải biết thỏa hiệp, không thể cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Phương diện tình cảm cũng chẳng lạc quan hơn. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, mở lòng tâm sự với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng, về tới nhà là đóng cửa phòng.

Con giáp tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn trong 2 ngày cuối tuần này. Thậm chí, dù bạn đã cố gắng hết sức để tập trung vào nhiệm vụ của mình thì kẻ tiểu nhân vẫn sẽ luôn tìm ra cách để gây rắc rối cho bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 4-5/11/2023) 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể sẽ phải nhận sự cạnh tranh kịch liệt tới từ đối thủ. Bản mệnh cần giữ vững lập trường và nắm rõ lợi thế cạnh tranh của bản thân, như vậy mới không dao động trước đối phương, rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn khi bạn cảm thấy mình không được nửa kia thấu hiểu. Bạn cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều nhưng chẳng được trân trọng, từ đó nảy sinh cảm giác thất vọng. Có thể bạn chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hãy thử trò chuyện với người ấy nhiều hơn, đừng đưa ra những suy diễn vô căn cứ rồi tự ôm lấy tổn thương vào mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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