Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10), top 3 con giáp số ĐỎ như son nhờ trời cho lộc lớn, Thần Tài nhắn nhủ tiền bạc về như thác lũ, đi đến đâu thắng lợi đến đó

Để làm được điều này, con giáp may mắn tuần này hãy hoạch định lại chi tiêu của mình trong thời gian sắp tới cũng như xem xét những phương án có thể giúp bạn tăng thu nhập.

Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi đúng 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) thuận buồm xuôi gió. Trên phương diện sự nghiệp, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ được cấp trên khen ngợi. Những thuận lợi này hứa hẹn mang lại tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi Chính Tài ghé thăm. Mục tiêu hàng đầu trong tuần này chính là phát triển lĩnh vực tài chính.

Con giáp tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung, chu đáo, hòa đồng, cuộc sống rất suôn sẻ nên dù nghèo khó sớm.

Trên phương diện tình cảm, may mắn có Thái Âm cát tinh phù trợ nên người độc thân dễ nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người xung quanh. Hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ tìm được người như ý. Với những người có đôi có cặp, cảm xúc thất thường đôi khi có thể khiến bạn đang vui quay sang nổi nóng với một nửa của mình.

Nhưng với khả năng của mình, làm trong ngành nghề gì, họ cũng có thể hòa mình như vịt trong nước, nhất là sau khi kết hôn, những đứa trẻ sinh ra ngay từ nhỏ đã trở thành niềm ghen tị của người khác, tương lai sẽ không thấp kém, tương lai giàu có đắt giá, cũng không phải là người thường.

Thông minh, bản lĩnh và độc lập, người tuổi Dậu dù trải qua những khó khăn trong cuộc sống đến thế nào đi chăng nữa, nhưng sẽ luôn tìm được cách vượt qua và đạt được những thành tựu rực rỡ, chứng minh khả năng của bản thân.

Con giáp tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) đem lại cả thuận lợi và thách thức cho họ, không có mặt nào trội hơn, nhưng những người biết nỗ lực và chăm chỉ thì sẽ không lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Thân

Tử vi có nói, 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) những chuyện xui xẻo sẽ ít đi, nhường chỗ cho những vận đỏ sẽ đến tới tấp với họ, cuộc sống mặt nào dường như cũng được viên mãn, hạnh phúc. Nếu biết tận dụng mọi nguồn lực trong cuộc sống, tuổi Thân có thể là một trong số những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất dịp cuối năm.

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Thân trong suốt cả năm nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm