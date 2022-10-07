Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10), top 3 con giáp số ĐỎ như son nhờ trời cho lộc lớn, Thần Tài nhắn nhủ tiền bạc về như thác lũ, đi đến đâu thắng lợi đến đó

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 13:30

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10), 3 con giáp ngày càng may mắn, vận mệnh suôn sẻ, cuộc sống may mắn mọi bề.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi đúng 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) thuận buồm xuôi gió. Trên phương diện sự nghiệp, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ được cấp trên khen ngợi. Những thuận lợi này hứa hẹn mang lại tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi Chính Tài ghé thăm. Mục tiêu hàng đầu trong tuần này chính là phát triển lĩnh vực tài chính.

Để làm được điều này, con giáp may mắn tuần này hãy hoạch định lại chi tiêu của mình trong thời gian sắp tới cũng như xem xét những phương án có thể giúp bạn tăng thu nhập.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10), top 3 con giáp số ĐỎ như son nhờ trời cho lộc lớn, Thần Tài nhắn nhủ tiền bạc về như thác lũ, đi đến đâu thắng lợi đến đó - Ảnh 1
Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi đúng 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, may mắn có Thái Âm cát tinh phù trợ nên người độc thân dễ nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người xung quanh. Hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ tìm được người như ý. Với những người có đôi có cặp, cảm xúc thất thường đôi khi có thể khiến bạn đang vui quay sang nổi nóng với một nửa của mình.

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung, chu đáo, hòa đồng, cuộc sống rất suôn sẻ nên dù nghèo khó sớm.

Nhưng với khả năng của mình, làm trong ngành nghề gì, họ cũng có thể hòa mình như vịt trong nước, nhất là sau khi kết hôn, những đứa trẻ sinh ra ngay từ nhỏ đã trở thành niềm ghen tị của người khác, tương lai sẽ không thấp kém, tương lai giàu có đắt giá, cũng không phải là người thường.

Thông minh, bản lĩnh và độc lập, người tuổi Dậu dù trải qua những khó khăn trong cuộc sống đến thế nào đi chăng nữa, nhưng sẽ luôn tìm được cách vượt qua và đạt được những thành tựu rực rỡ, chứng minh khả năng của bản thân.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10), top 3 con giáp số ĐỎ như son nhờ trời cho lộc lớn, Thần Tài nhắn nhủ tiền bạc về như thác lũ, đi đến đâu thắng lợi đến đó - Ảnh 2
Con giáp tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) đem lại cả thuận lợi và thách thức cho họ, không có mặt nào trội hơn, nhưng những người biết nỗ lực và chăm chỉ thì sẽ không lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Thân

Tử vi có nói, 2 ngày cuối tuần này (8/10 - 9/10) những chuyện xui xẻo sẽ ít đi, nhường chỗ cho những vận đỏ sẽ đến tới tấp với họ, cuộc sống mặt nào dường như cũng được viên mãn, hạnh phúc. Nếu biết tận dụng mọi nguồn lực trong cuộc sống, tuổi Thân có thể là một trong số những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất dịp cuối năm.

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Thân trong suốt cả năm nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý