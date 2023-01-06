Tử vi 2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1): vận đỏ bủa vây, Thần Tài mở sổ điểm tên, TOP 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay nhờ trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, đón cuối tuần giàu "chạm đỉnh"

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 23:40

Đúng vào 2 ngày cuối tuần, các con giáp sau có Thần Tài phù trợ mang đến nhiều phước lành, mọi sự hanh thông đến bất ngờ. Cùng xem tử vi 2 ngày này nhé!

Tuổi Thân

Có Tam Hợp quý nhân đồng hành, công việc của tuổi Thân vô cùng thuận lợi, được quý nhân trợ giúp nên càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Không chỉ công việc mà vận tiền bạc cũng hanh thông, rủng rỉnh. Các kế hoạch hợp tác đều đem lại kết quả rất tốt. Vậy nên điều bạn cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc đạt hiệu quả khả quan hơn nữa.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của người tuổi này trong 2 ngày cuối tuần không được vui vẻ cho lắm. Ngũ hành tương khắc nên đôi lứa vẫn chưa thể tháo gỡ khúc mắc. Hai người ở bên nhau cần hiểu và thông cảm cho nhau. Hãy đặt mình vào địa vị của đối phương để suy nghĩ, đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân lên cho người khác.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1): vận đỏ bủa vây, Thần Tài mở sổ điểm tên, TOP 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay nhờ trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, đón cuối tuần giàu 'chạm đỉnh' - Ảnh 1
Tuy nhiên, vận trình tình cảm của người tuổi này trong 2 ngày cuối tuần không được vui vẻ cho lắm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1) là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch diễn ra trong ngày này của người tuổi Dậu. Con giáp này có thêm mục tiêu để phấn đấu trong công việc và quý nhân sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những điều đó. Song bản mệnh cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp để sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1) bản mệnh còn gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương có thể có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Nhưng bản mệnh cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị quá sức, không tốt cho sức khỏe.

Kim Hỏa xung khắc có thể gây ra một vài rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm mà nếu không được xử lý kịp thời, vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn và phá vỡ hạnh phúc của bạn. Có nhiều sự việc không chỉ đứng một phía mà giải quyết được, bạn cần đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1): vận đỏ bủa vây, Thần Tài mở sổ điểm tên, TOP 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay nhờ trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, đón cuối tuần giàu 'chạm đỉnh' - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1) là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch diễn ra trong ngày này của người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, tuổi Thìn được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng vào 2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1). Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Thìn không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Thìn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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