Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang phú quý, may mắn nối tiếp thành công, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (30/12-31/12), tuổi Tỵ đứng trước nhiều sự lựa chọn. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh hãy giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo để nhận ra điều gì là tốt nhất cho mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ lại chưa có nhiều bước tiến đáng mừng. Người độc thân đang tỏ ra quá khắt khe với những đối tượng tiếp cận mình nên bản mệnh chẳng hài lòng với bất cứ ai.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (30/12-31/12), bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, tuổi Dần thích phiêu lưu, yêu tự do và đam mê theo đuổi những điều chưa biết. Sự lạc quan và vui vẻ đồng giúp con giáp này luôn có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề "khó nhằn".

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (30/12-31/12), tinh thần phiêu lưu sẽ là chìa khóa thành công giúp con giáp này đạt đến thành công . Ngoài ra, tuổi Dần may mắn gặp được quý nhân, người này không chỉ soi đường dẫn lối mà còn hỗ trợ nhiệt tình trong công việc. Vì vậy, họ không cần lo lắng quá nhiều đến chuyện tài chính trong thời gian tới.

Tuổi Dần nên duy trì thái độ lạc quan, tích cực và dám chấp nhận rủi ro. Trong giai đoạn này, họ có thể muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và mở rộng mối quan hệ của bản thân vì điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cũng như không gian phát triển cho tuổi Dần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.