Tử vi 2 ngày cuối tuần 28/5 - 29/5 : 3 con giáp may mắn hoan nghênh đón Thần Tài ngự giá ban lộc, cơ hội đổi đời trong tầm tay

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần diễn ra hanh thông. Chính Quan nâng đỡ giúp các kế hoạch được tiến hành mau chóng và hiệu quả. Bản mệnh đã kiểm soát khá tốt tâm trạng của mình, tuyệt đối không để chuyện buồn cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc.

Tuy đầu óc không được đặc biệt thông minh nhưng người tuổi Sửu lại có thêm phúc khí của quý nhân và những mối quan hệ tốt đẹp, nhờ đó mở ra cho họ những con đường mới.

Chính Tài cho thấy 2 ngày này là khoảng thời gian dư dả và sung túc đối với người tuổi Sửu. Bạn có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định giá trị bản thân mình.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu cuối tuần diễn ra thuận lợi. Điểm sáng duy nhất có thể kể đến đó là những bước tiến rõ rệt trên đường công danh. Con giáp tham vọng này bắt đầu tin vào các quyết định của mình khi đã gặt hái được những thành công ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho phép bạn thực hiện một điều gì đó táo bạo và có thể chấp nhận thử thách, nếu sai thì sửa. Chính thái độ này đã tiếp thêm cho bạn sức mạnh vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian này.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Sửu cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Mùi diễn ra hanh thông. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu nổi bật hơn thì con giáp này cần phải có kế hoạch phân chia thời gian và khối lượng công việc hợp lý. Ngoài ra, bản mệnh cần học cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực để không làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu cuối tuần ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Tuất, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Tương lai tuổi Tuất cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.