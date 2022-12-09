Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), Thần Tài “sủng ái”, Quý Nhân “yêu thương”, 3 con giáp hút sạch lộc trời, may mắn đủ đường, tài lộc gia tăng, làm “sương sương” mà tiền đầy tay

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 21:52

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), Thần Tài “sủng ái”, Quý Nhân “yêu thương”, 3 con giáp hút sạch lộc trời, may mắn đủ đường, tài lộc gia tăng, làm “sương sương” mà tiền đầy tay

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, khôn ngoan và vô cùng tinh tế. Họ biết cách dung hòa các mối quan hệ, chớp lấy cơ hội thể hiện năng lực chốn công sở và kiên trì đeo đuổi đam mê của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), Thần Tài “sủng ái”, Quý Nhân “yêu thương”, 3 con giáp hút sạch lộc trời, may mắn đủ đường, tài lộc gia tăng, làm “sương sương” mà tiền đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, dù nghèo khó, thất bại hết lần này đến lần khác Mùi vẫn mạnh mẽ vươn lên. Càng chăm chỉ, cống hiến Mùi càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), nhờ được sao may mắn chiếu mệnh Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý. Sự nghiệp của con giáp này sẽ có bước tiến ngoạn mục, thăng hoa hơn bao giờ hết. Đây chính là thời hoàng kim để Mùi có bạc tiền dư dả, trở thành đại gia chỉ vài năm sau đấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), Thần Tài “sủng ái”, Quý Nhân “yêu thương”, 3 con giáp hút sạch lộc trời, may mắn đủ đường, tài lộc gia tăng, làm “sương sương” mà tiền đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần (10, 11/12/2022),  người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. 

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Tuổi Dần

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), cung tài lộc của người tuổi Dần cũng vừa có sao may mắn Thiên Giải chiếu rọi. Nhờ đó, mọi việc sẽ tốt hơn trước và vận hạn về tiền tài cũng không còn “khốn đốn”. Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10, 11/12/2022), Thần Tài “sủng ái”, Quý Nhân “yêu thương”, 3 con giáp hút sạch lộc trời, may mắn đủ đường, tài lộc gia tăng, làm “sương sương” mà tiền đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vài người tuổi Dần sẽ được Nguyệt Lão “nối dây tơ hồng” và tìm được nửa kia của cuộc đời. Song, tuổi Dần cần phải chú trọng sức khỏe, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy cố gắng dung hòa mọi thứ và tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt sẽ rực rỡ, huy hoàng.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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