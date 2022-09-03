Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), tiền rải đầy nhà, lộc giăng kín lối, 3 con giáp vận trình lan tỏa hào quang, sống trong giàu sang, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 19:09

2 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau sẽ cảm nhận được vận mệnh đang chuyển mình. Hãy xem là con giáp nào nhé!

 Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng. 

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này có nhiều cơ hội, dự án trong công việc. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Tuất vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ.

Về đường tình duyên, 2 ngày này được coi là ngày tuyệt vời cho những người tuổi Tuất còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong 2 ngày này, người tuổi Sửu không có sao đại cát chiếu mệnh.

Nhưng họ cũng gặp một số điều may mắn trong công việc cũng như sự nghiệp. Người tuổi này có công việc, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích nhất định trong công việc, được cấp trên xét thưởng, thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Sửu cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau. Những người tuổi Sửu đã có gia đình thời gian này nên ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), tiền rải đầy nhà, lộc giăng kín lối, 3 con giáp vận trình lan tỏa hào quang, sống trong giàu sang, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Các cặp đôi tuổi Sửu cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. 

Đặc biệt, vào khoảng thời gian này bạn sẽ tìm được ý trung nhân, là người bạn cực kì ưng ý. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy khá ổn, đó là mối nhân duyên trời sinh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), tiền rải đầy nhà, lộc giăng kín lối, 3 con giáp vận trình lan tỏa hào quang, sống trong giàu sang, cầu gì được nấy - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này, người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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