Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này: Thần Tài gọi tên 3 con giáp làm gì cũng ĐỎ, gánh vàng nặng ‘trĩu vai’, ‘kéo’ LỘC về ngập két, may mắn số 2 thì không ai số 1, tài khoản tăng khủng khiếp

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 23:40

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này gọi tên 3 con giáp chuẩn bị phát tài, phát lộc, cơ hội tăng ngân khố, tài khoản.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Thân tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này: Thần Tài gọi tên 3 con giáp làm gì cũng ĐỎ, gánh vàng nặng ‘trĩu vai’, ‘kéo’ LỘC về ngập két, may mắn số 2 thì không ai số 1, tài khoản tăng khủng khiếp - Ảnh 1
Thân bước vào vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này, con giáp tuổi Thân được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Thân thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Vận khí của Thân sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Thân sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Thân và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Người tuổi Tuất vốn tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để có thể chống chọi với sóng gió cuộc đời.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này, những người tuổi Tuất nắm giữ một khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính, con giáp này có thể cân đối hài hòa giữa chi và tiêu nên kể cả khi gặp khó khăn họ ít khi rơi vào tình trạng "cháy túi".

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này: Thần Tài gọi tên 3 con giáp làm gì cũng ĐỎ, gánh vàng nặng ‘trĩu vai’, ‘kéo’ LỘC về ngập két, may mắn số 2 thì không ai số 1, tài khoản tăng khủng khiếp - Ảnh 2
Con giáp Tuất chuẩn bị đếm tiền mỏi tay. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra tuổi Tuất vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để thăng tiến và làm giàu. Tuổi Tuất nếu không phải là người có chức có quyền trong xã hội thì cũng là đại phú gia, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, muốn gì có đó.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có tính cách vui vẻ và luôn thích tự do sáng tạo. Người tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, họ biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng. Trong công việc, tuổi Dậu không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội để thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu sẽ thành công, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, sự nghiệp và đời sống tinh thần viên mãn không ngờ.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, có những người tuổi Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước qua tháng 10, 3 con giáp như BÀ HOÀNG, không những tình duyên khởi sắc mà tài lộc cũng vượng, hưởng trọn cuộc sống may mắn, bình an, phát tài

Bước qua tháng 10, 3 con giáp như BÀ HOÀNG, không những tình duyên khởi sắc mà tài lộc cũng vượng, hưởng trọn cuộc sống may mắn, bình an, phát tài

3 con giáp có tên trong danh sách này không những khởi sắc trong tình duyên mà còn vượng phát trong tiền bạc, số sướng đếm tiền từ đây.

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