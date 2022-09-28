Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 16:48

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp có cơ hội đếm tài lộc và phú quý vây quanh mình, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà công danh còn tăng gấp bội.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, có trí nhớ tốt. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh.

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh. Con giáp này cần vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ của bản thân để giải quyết vấn đề. Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu từng bước đi lên. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. 

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két - Ảnh 1
Người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sinh ra thông minh, lanh lẹ, khôn ngoan lại nhìn xa trông rộng. Vì vậy, trên con đường sự nghiệp cũng như các lĩnh vực khác đều đạt được những vị trí đáng kể.

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), vận may về tiền bạc của những người cầm tinh con Chuột siêu vượng. Bản thân con giáp này lại rất đam mê chuyện kiếm tiền nên khó mà bỏ lỡ cơ hội này.

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), vận may về tiền bạc của những người cầm tinh con Chuột siêu vượng. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khả năng trúng thưởng bất ngờ của con giáp này rất cao, thậm chí họ có thể giàu sụ chỉ sau một đêm thôi đấy. Do đó, đôi khi bạn có thể thử vận may của mình bằng cách mua vé số, biết đâu điều đó sẽ mang lại số tiền kếch xù mà bạn có nằm mơ cũng không thấy.

Tuổi Thân

Về mặt tính cách, tuổi Thân luôn là người có uy quyền. Họ liều lĩnh, ưa mạo hiểm và có khả năng tập trung cao độ. Ngoài ra, sự thông minh, lòng dũng cảm cũng giúp tuổi Thân nắm bắt những cơ hội xung quanh rất nhanh. Họ không ngại đương đầu với thử thách. Tuy tiền vận của người tuổi Thân cũng đi qua không ít sóng gió nhưng khi tới trung vận, tài lộc nhất định hanh thông, sự nghiệp vượng phát. Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9) là khoảng thời gian khởi sắc hơn cả cho người tuổi Thân, chỉ cần cố gắng hơn một chút, tự động vận may sẽ đến và đưa người tuổi Thân lên tầm cao hơn.

Người tuổi Thân cũng được thần Phật che chở trên phương diện nhân duyên. Nhờ đó mà họ tránh được những mối quan hệ thiếu lành mạnh, những kẻ xấu có ý đồ tiếp cận để trục lợi. Không những thế, họ còn được trời phú cho sự quyến rũ, hấp dẫn người khác. Chuyện tình cảm của tuổi Thân luôn tiến triển thuận lợi. Khi lập gia đình, họ thường xây dựng được tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, phú quý về đến tận nhà, làm gì cũng thành công, viên mãn

Trúng độc đắc đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, phú quý về đến tận nhà, làm gì cũng thành công, viên mãn

Trúng độc đắc đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp vận sự hanh thông, cơ hội đổi đời, phát tài, giàu sang hơn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch