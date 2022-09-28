Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp có cơ hội đếm tài lộc và phú quý vây quanh mình, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà công danh còn tăng gấp bội.
- Thần Tài đã gọi những con giáp sau mưa lũ này ‘vùng lên’ gánh vàng gánh bạc, Bồ Tát che chở, khổ ải qua đi, gặp dữ hóa lành, cuộc đời đổi thay, vươn lên sang giàu
- Tử vi ngày mới (28/9) dành cho 3 con giáp may mắn nhất: gặp dữ hóa lành, xóa tan mọi xui xẻo bước đến thành công, tiền tài kéo về nhà như thác lũ, có may mắn, có bình an
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, có trí nhớ tốt. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh.
Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh. Con giáp này cần vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ của bản thân để giải quyết vấn đề. Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu từng bước đi lên. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức.
Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn.
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sinh ra thông minh, lanh lẹ, khôn ngoan lại nhìn xa trông rộng. Vì vậy, trên con đường sự nghiệp cũng như các lĩnh vực khác đều đạt được những vị trí đáng kể.
Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), vận may về tiền bạc của những người cầm tinh con Chuột siêu vượng. Bản thân con giáp này lại rất đam mê chuyện kiếm tiền nên khó mà bỏ lỡ cơ hội này.
Đặc biệt, khả năng trúng thưởng bất ngờ của con giáp này rất cao, thậm chí họ có thể giàu sụ chỉ sau một đêm thôi đấy. Do đó, đôi khi bạn có thể thử vận may của mình bằng cách mua vé số, biết đâu điều đó sẽ mang lại số tiền kếch xù mà bạn có nằm mơ cũng không thấy.
Tuổi Thân
Về mặt tính cách, tuổi Thân luôn là người có uy quyền. Họ liều lĩnh, ưa mạo hiểm và có khả năng tập trung cao độ. Ngoài ra, sự thông minh, lòng dũng cảm cũng giúp tuổi Thân nắm bắt những cơ hội xung quanh rất nhanh. Họ không ngại đương đầu với thử thách. Tuy tiền vận của người tuổi Thân cũng đi qua không ít sóng gió nhưng khi tới trung vận, tài lộc nhất định hanh thông, sự nghiệp vượng phát. Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9) là khoảng thời gian khởi sắc hơn cả cho người tuổi Thân, chỉ cần cố gắng hơn một chút, tự động vận may sẽ đến và đưa người tuổi Thân lên tầm cao hơn.
Người tuổi Thân cũng được thần Phật che chở trên phương diện nhân duyên. Nhờ đó mà họ tránh được những mối quan hệ thiếu lành mạnh, những kẻ xấu có ý đồ tiếp cận để trục lợi. Không những thế, họ còn được trời phú cho sự quyến rũ, hấp dẫn người khác. Chuyện tình cảm của tuổi Thân luôn tiến triển thuận lợi. Khi lập gia đình, họ thường xây dựng được tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm