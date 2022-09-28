Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sinh ra thông minh, lanh lẹ, khôn ngoan lại nhìn xa trông rộng. Vì vậy, trên con đường sự nghiệp cũng như các lĩnh vực khác đều đạt được những vị trí đáng kể.

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), vận may về tiền bạc của những người cầm tinh con Chuột siêu vượng. Bản thân con giáp này lại rất đam mê chuyện kiếm tiền nên khó mà bỏ lỡ cơ hội này.

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), vận may về tiền bạc của những người cầm tinh con Chuột siêu vượng. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khả năng trúng thưởng bất ngờ của con giáp này rất cao, thậm chí họ có thể giàu sụ chỉ sau một đêm thôi đấy. Do đó, đôi khi bạn có thể thử vận may của mình bằng cách mua vé số, biết đâu điều đó sẽ mang lại số tiền kếch xù mà bạn có nằm mơ cũng không thấy.

Tuổi Thân

Về mặt tính cách, tuổi Thân luôn là người có uy quyền. Họ liều lĩnh, ưa mạo hiểm và có khả năng tập trung cao độ. Ngoài ra, sự thông minh, lòng dũng cảm cũng giúp tuổi Thân nắm bắt những cơ hội xung quanh rất nhanh. Họ không ngại đương đầu với thử thách. Tuy tiền vận của người tuổi Thân cũng đi qua không ít sóng gió nhưng khi tới trung vận, tài lộc nhất định hanh thông, sự nghiệp vượng phát. Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9) là khoảng thời gian khởi sắc hơn cả cho người tuổi Thân, chỉ cần cố gắng hơn một chút, tự động vận may sẽ đến và đưa người tuổi Thân lên tầm cao hơn.

Người tuổi Thân cũng được thần Phật che chở trên phương diện nhân duyên. Nhờ đó mà họ tránh được những mối quan hệ thiếu lành mạnh, những kẻ xấu có ý đồ tiếp cận để trục lợi. Không những thế, họ còn được trời phú cho sự quyến rũ, hấp dẫn người khác. Chuyện tình cảm của tuổi Thân luôn tiến triển thuận lợi. Khi lập gia đình, họ thường xây dựng được tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm