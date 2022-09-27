Tử vi ngày mới (28/9) dành cho 3 con giáp may mắn nhất: gặp dữ hóa lành, xóa tan mọi xui xẻo bước đến thành công, tiền tài kéo về nhà như thác lũ, có may mắn, có bình an

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 20:51

Tử vi ngày mới báo hiệu 3 con giáp vượt mọi khó khăn để thành công, cuộc sống gặt hái thắng lợi như ý.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới (28/9), người tuổi Hợi may mắn bộc lộ tài năng nổi trội ở lĩnh vực của mình. Người tuổi này đã học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích tốt. Con giáp này còn giữ thái độ sống lạc quan, tích cực, dám theo đuổi ước mơ.

Tử vi ngày mới (28/9), người tuổi Hợi bắt đầu thành công ở lĩnh vực tài chính, kinh doanh. Nếu theo đuổi những lĩnh vực này, họ có thể đạt được thành tích vượt trội. Thời gian này con giáp này nhận lộc trời.

Tử vi ngày mới (28/9) dành cho 3 con giáp may mắn nhất: gặp dữ hóa lành, xóa tan mọi xui xẻo bước đến thành công, tiền tài kéo về nhà như thác lũ, có may mắn, có bình an - Ảnh 1
Hợi tiến vào vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Công việc, sự nghiệp của họ có bước tiến đáng kể, họ có được thành công đúng như mong đợi. Nếu trước đó, hứng mọi xui xẻo thì bây giờ may mắn gấp đôi gấp ba, tài lộc về tận nhà.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Tử vi ngày mới (28/9) dành cho 3 con giáp may mắn nhất: gặp dữ hóa lành, xóa tan mọi xui xẻo bước đến thành công, tiền tài kéo về nhà như thác lũ, có may mắn, có bình an - Ảnh 2
Con giáp Tỵ tài vận như ý. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới (28/9), tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng cố gắng, con giáp này càng đạt thành công như ý nguyện, vận trình suôn sẻ như mong muốn. Thời gian này hãy chú tâm vào công việc, dự đoán sẽ rất thành công, có hợp đồng lớn như mong đợi.

Tuổi Mão

Mão trước đó gặp không ít khó khăn do hung vận lấn át cát vận. Con giáp này không chểnh mảng nhưng vẫn gặp sa sút.

Thế nhưng đúng tử vi ngày mới (28/9) số phú quý, con giáp này lội ngược mọi khó khăn, trên con đường sự nghiệp có cát lợi hơn. Họ chân thành, khiêm tốn và trung thực với mọi người. Sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Theo đó, con giáp này có thể đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan.

Tử vi dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Những người này có xu hướng làm việc chăm chỉ nên sau thời gian này cũng phát tài phát lộc, dư dả của ăn của để.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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