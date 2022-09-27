Thần Tài đã gọi những con giáp sau mưa lũ này ‘vùng lên’ gánh vàng gánh bạc, Bồ Tát che chở, khổ ải qua đi, gặp dữ hóa lành, cuộc đời đổi thay, vươn lên sang giàu

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 22:21

Sau mưa lũ này, 3 con giáp lại hái vàng hái bạc, khó khăn bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có bứt phá ngoạn mục trong thời gian tới. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế cùng khả năng sáng tạo dồi dào, con giáp này có thể gặt hái thành tích đáng nể.

Vận tài lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Trước đó gặp khó khăn bao nhiêu thì thời gian tới được đền đáp bấy nhiêu. Đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán thì vận tài lộc càng nở rộ. Nguồn thu không ngơi nghỉ dư dả nhờ lợi nhuận không ngừng tăng nhanh.

Thần Tài đã gọi những con giáp sau mưa lũ này ‘vùng lên’ gánh vàng gánh bạc, Bồ Tát che chở, khổ ải qua đi, gặp dữ hóa lành, cuộc đời đổi thay, vươn lên sang giàu - Ảnh 1
Thân sẽ vượt qua gian khó để vươn lên. Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết có những mất mát nhưng con giáp này tin vào bản lĩnh và tài năng, cuộc sống lại dần thay đổi, sang trang mới.

Tuổi Dần

Sau những khó khăn, người tuổi Dần có thể đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Thời gian tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, thiên tai, bão lũ, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thần Tài đã gọi những con giáp sau mưa lũ này ‘vùng lên’ gánh vàng gánh bạc, Bồ Tát che chở, khổ ải qua đi, gặp dữ hóa lành, cuộc đời đổi thay, vươn lên sang giàu - Ảnh 2
Chúa Sơn lâm không khuất phục trước những khó khă. Ảnh minh họa: Internet

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như lúc này, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian tới, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Tuất

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Tuất sẽ có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Vào năm nay, bản mệnh có thể thăng hoa rực rỡ, chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Những người cầm tinh con giáp tuổi Tuất có thể chịu ảnh hưởng của vận khí đất trời thay đổi nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn. Tuy nhiên, quý nhân vẫn kề cạnh, tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Tuất còn đón nhận những cơ hội sau trắc trở.

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Tuất còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe, bù đắp lại mất mát. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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