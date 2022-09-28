Bước qua tháng 10, 3 con giáp như BÀ HOÀNG, không những tình duyên khởi sắc mà tài lộc cũng vượng, hưởng trọn cuộc sống may mắn, bình an, phát tài

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 17:05

3 con giáp có tên trong danh sách này không những khởi sắc trong tình duyên mà còn vượng phát trong tiền bạc, số sướng đếm tiền từ đây.

Tuổi Sửu

Bước qua tháng 10, vận trình tình cảm, hôn nhân của người tuổi Sửu vô cùng lý tưởng, đón không ít tin vui. Người độc thân vượng vận đào hoa, nhân duyên tốt đẹp, mở rộng mạng lưới quan hệ xã giao, đi tới đâu cũng có người để ý và mong muốn kết thân.

Những cặp đôi đã kết hôn thì cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, các mối quan hệ trong nhà hài hòa, ngoài xã hội tốt đẹp. Đó cũng là động lực để bạn tập trung phấn đấu phát triển sự nghiệp, công danh. Bản mệnh còn được dự báo có trong cung Tài Lộc, sắp hưởng sung sướng, an nhàn, may mắn tự nhiên tấn tới.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp như BÀ HOÀNG, không những tình duyên khởi sắc mà tài lộc cũng vượng, hưởng trọn cuộc sống may mắn, bình an, phát tài - Ảnh 1
Bước qua tháng 10, vận trình tình cảm, hôn nhân của người tuổi Sửu vô cùng lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này là khoảng thời gian khởi sắc hơn cả cho người tuổi Sửu, chỉ cần cố gắng hơn một chút, tự động vận may sẽ đến và đưa người tuổi Sửu lên tầm cao hơn.

Tuổi Tý

Người tuổi Chuột sẽ có thời gian vừa cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc, vừa có cuộc sống cực kỳ viên mãn. Bước qua tháng 10 bản mệnh có thể nhận thấy rõ điều đó. Tình duyên của con giáp này vô cùng hạnh phúc trong sự lựa chọn với nửa kia của mình. Người tuổi này được dự đoán kết hôn có sự thăng tiến, xây dựng sự nghiệp thành công cùng chồng. Mặc dù tài vượng có thể bị ảnh hưởng chút đỉnh. Tuy nhiên, người tuổi Tý luôn nỗ lực, con giáp này có các nguồn thu nhập từ nhiều mảng khác nhau, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp như BÀ HOÀNG, không những tình duyên khởi sắc mà tài lộc cũng vượng, hưởng trọn cuộc sống may mắn, bình an, phát tài - Ảnh 2
Người tuổi Chuột sẽ có thời gian vừa cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc, vừa có cuộc sống cực kỳ viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cuộc sống lên như diều gặp gió. Chỉ cần tuổi Tý xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Người làm kinh doanh sẽ nhận được các hợp đồng béo bở, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, bạn hãy tận hưởng cuộc sống viên mãn của mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Tuất là người hiền lành, nhạy cảm. Họ luôn quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Người tuổi này sinh ra đã mang phúc khí dồi dào, chăm chỉ, cần cù và khéo léo. Không những thế, người sinh vào ngày này còn kiên trì, không lùi bước trước mỗi khó khăn. Họ giàu tham vọng, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, phụ nữ sinh năm Tuất cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng, gả vào gia đình giàu sang. Bước qua tháng 10, con giáp tuổi Tuất giàu phúc khí, gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Bản thân người tuổi này sống tự lập, có sự nghiệp của riêng mình và không ngừng hỗ trợ, thúc đẩy nửa kia trên con đường công danh, sự nghiệp.

Cũng bởi vậy mà sau thời gian làm việc vất vả, người tuổi này tích lũy được nhiều tài sản, có cuộc sống bình an, sung túc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiệm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), tài lộc có cơ hội ‘trổ mã’, 3 con giáp bắt đầu vận trình thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, được thưởng to, tiền về chật bàn chật két

Đúng 2 ngày tới (29/9 - 30/9), 3 con giáp có cơ hội đếm tài lộc và phú quý vây quanh mình, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà công danh còn tăng gấp bội.

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