Tử vi 2 ngày (20 và 21/10): 3 con giáp ôm cả núi tiền mỏ bạc, công thành danh toại, sự nghiệp sáng chói

Người tuổi Thìn tài cao, chí lớn lại rất khôn ngoan. Trong mỗi vấn đề nào đó, họ thường có nhiều hướng giải quyết khác nhau và luôn tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì vậy, người tuổi Thìn ít mắc sai lầm.

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng tìm kiếm cơ hội xung quanh để đổi đời. Người tuổi Dậu đi lên từ nghèo khó nên họ luôn biết rằng, nếu như không làm việc thì chắc chắn sẽ không thể thành công.

Trong 2 ngày này, họ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc cơ hội để theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, cố gắng hết mình thì tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Tuy nhiên, người tuổi Thìn nên nhớ rằng cơ hội cũng đi liền với thách thức. Nếu họ cố gắng, nỗ lực hết mình thì thành công mỹ mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày này, cuộc sống tuổi Dậu ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ. Cụ thể, vào 2 ngày này, tuổi Dậu gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền. Về cuối tháng, tuổi Dậu có khả năng đổi đời, khát khao làm giàu có thể trở thành hiện thực.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết giúp đỡ người khác và thấu tình đạt lý. Họ có sự bao dung tuyệt vời, một tính cách mà không phải ai cũng có được. Nhờ vậy, cuộc sống của tuổi Hợi luôn có quý nhân bên cạnh, bất kể gặp phải khó khăn gì họ cũng vượt qua được một cách ngoạn mục.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày này cuộc sống tuổi Hợi vẫn ổn định và có khả năng thăng hoa hơn. So với những con giáp khác, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tuổi Hợi lại gặp được nhiều may mắn. Từ thời gian này, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội để thăng tiến trong công việc, đặc biệt là trong vấn đề tài chính, tuổi Hợi lại được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.