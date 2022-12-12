Tử vi 15 ngày tới, 3 tuổi giàu nhất tháng này, Phật Bà ưu ái rót lộc về tận tay, của nả nhiều không đếm xuể, hào hứng với túi tiền nặng trĩu

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 12:04

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp được dự báo đón lộc, đón tài, đón tình duyên, trúng độc đắc dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Khả năng hút tiền của Dậu tử vi 15 ngày tới cực cao, làm gì cũng ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được hoàn thành và thu về nguồn thu ngoài mong đợi.

Thời điểm cuối năm này may mắn đến với Dậu nhiều hơn. Cơ hội để con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội mười mươi vì vậy Dậu hãy tranh thủ nắm bắt.

Sự nghiệp của Dậu giai đoạn này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của Dậu được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Dậu vẫn sẽ dễ dàng vượt qua.

Tử vi 15 ngày tới, 3 tuổi giàu nhất tháng này, Phật Bà ưu ái rót lộc về tận tay, của nả nhiều không đếm xuể, hào hứng với túi tiền nặng trĩu - Ảnh 1
Khả năng hút tiền của Dậu tử vi 15 ngày tới cực cao, làm gì cũng ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Dậu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này.

Tuổi Tỵ

Tử vi 15 ngày tới tuổi Tỵ đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự phù hộ trợ lực của Phật Bà. Con giáp này còn nhận sự quan tâm của cả cấp trên lẫn gia đình. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được ghi nhận. Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này.

Con giáp này được dự báo giàu hơn người, tháng mới túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

Tử vi 15 ngày tới, 3 tuổi giàu nhất tháng này, Phật Bà ưu ái rót lộc về tận tay, của nả nhiều không đếm xuể, hào hứng với túi tiền nặng trĩu - Ảnh 2
Tử vi 15 ngày tới tuổi Tỵ đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự phù hộ trợ lực của Phật Bà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 15 ngày tới của con giáp tuổi Mùi, con giáp bùng nổ về tài lộc, được dự đoán vượng nhất trong năm. Theo đó, cả Chính Tài và Thứ Tài đều khá vượng, có thể đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. Một số bạn còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng. Đầu tháng là thời điểm tình hình kinh doanh thuận lợi nhất, nên dồn toàn bộ tâm trí tiến hành, hứa hẹn thu về lợi nhuận lý tưởng.

Tài vận vượng phát, mở rộng nhà xưởng, quy mô công ty… Trong quá trình thực hiện có chút vấp váp về thủ tục giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó, đi tới kết quả xứng đáng.

Sức khỏe tốt, không hề có trở ngại nào lớn. Tuy nhiên cần chú ý bảo vệ đôi mắt và thị lực. Người thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính và tivi cần dành thời gian nghỉ ngơi điều độ, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, hạn chế quá trình lão hóa, giúp mắt luôn khỏe mạnh.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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